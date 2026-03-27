『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

はあああ？ これ、ゲーム機じゃないの!? そう思わずツッコんでしまう見た目のヤツです。完全に携帯ゲーム機のフォルムなのに、正体はモバイルバッテリー。その名も「モバイルBOY2」。こういう見た目で裏切ってくるガジェット、めちゃくちゃ好きなんです！

スマホのモバイルバッテリーって、出先でじわじわ減っていくのがストレスじゃないですか。モバイルバッテリーを持ち歩いても、ただ充電を待つ時間が発生するのが地味にダルい……。でもモバイルBOY2は、その時間が遊ぶ時間に変わるんです。充電しながら、手元ではレトロゲームをプレイ。この発想がめちゃくちゃ気持ちええ。

内蔵されているゲームは300種類以上。懐かしのレトロゲームがぎっしり詰まっていて、触った瞬間から「あ〜これ知ってる！」の連続。スマホの充電待ちという暇な時間を、完全にエンタメに変えてくれるんです。これはもう、ただのモバイルバッテリーじゃない。時間を潰す道具から時間を楽しむデバイスへ進化した1台です。