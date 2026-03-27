万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第2回
オスカージャパン／GREEN FUNDING「モバイルBOY2」
はあああ？ゲーム機じゃないのかよ！遊べるモバイルバッテリーが最高すぎる
2026年03月27日 18時00分更新
はあああ？ これ、ゲーム機じゃないの!? そう思わずツッコんでしまう見た目のヤツです。完全に携帯ゲーム機のフォルムなのに、正体はモバイルバッテリー。その名も「モバイルBOY2」。こういう見た目で裏切ってくるガジェット、めちゃくちゃ好きなんです！
スマホのモバイルバッテリーって、出先でじわじわ減っていくのがストレスじゃないですか。モバイルバッテリーを持ち歩いても、ただ充電を待つ時間が発生するのが地味にダルい……。でもモバイルBOY2は、その時間が遊ぶ時間に変わるんです。充電しながら、手元ではレトロゲームをプレイ。この発想がめちゃくちゃ気持ちええ。
内蔵されているゲームは300種類以上。懐かしのレトロゲームがぎっしり詰まっていて、触った瞬間から「あ〜これ知ってる！」の連続。スマホの充電待ちという暇な時間を、完全にエンタメに変えてくれるんです。これはもう、ただのモバイルバッテリーじゃない。時間を潰す道具から時間を楽しむデバイスへ進化した1台です。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がモバイルBOY2を推す3つの理由
1）見た目は完全にゲーム機！この“いい意味”での裏切りがたまらない！
2）300種以上のレトロゲームが楽しすぎる！
3）MagSafe対応！ケーブル不要のスマートさがイイ！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります