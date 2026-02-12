スマホユーザーの皆さん、モバイルバッテリー選びに疲れていませんか？ 「容量は大きいけど重くて持ち歩きたくない」「便利そうだけどデザインがゴツすぎる」そんな悩みを一発で解決してくれる製品が、シャオミから発売中の「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」です。名前が長いので「極薄バッテリー」と覚えるといいでしょう。

この製品、今ガジェット好きの間で超話題になっています。その理由は、なんといっても「圧倒的な薄さと軽さ」です。まるで高級なカードケースのようなメタリックな見た目で、iPhone Airの背面にピタッとくっつけても違和感がまったくありません。

これまでも磁石でくっつくタイプのバッテリーはありましたが、「iPhoneのデザインを損なわない、むしろカッコよく見せる」という点において、文句なしの完成度です。

■Amazon.co.jpで購入