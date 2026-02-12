あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第43回
シャオミ「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」
【ネットで話題】iPhoneとの相性最高なモバイルバッテリーが欲しすぎる
2026年02月12日 17時00分更新
スマホユーザーの皆さん、モバイルバッテリー選びに疲れていませんか？ 「容量は大きいけど重くて持ち歩きたくない」「便利そうだけどデザインがゴツすぎる」そんな悩みを一発で解決してくれる製品が、シャオミから発売中の「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」です。名前が長いので「極薄バッテリー」と覚えるといいでしょう。
この製品、今ガジェット好きの間で超話題になっています。その理由は、なんといっても「圧倒的な薄さと軽さ」です。まるで高級なカードケースのようなメタリックな見た目で、iPhone Airの背面にピタッとくっつけても違和感がまったくありません。
これまでも磁石でくっつくタイプのバッテリーはありましたが、「iPhoneのデザインを損なわない、むしろカッコよく見せる」という点において、文句なしの完成度です。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15Wのメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）驚異の薄さ6mm！ スマホと一体化するデザイン
2）ピタッと貼るだけ。ケーブル不要で充電
3）実は「有線」や「2台同時」もいける万能さ
購入時に注意したいポイント
1）スマホとのサイズバランス
2）容量はあくまで「1回弱分」
