このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第43回

シャオミ「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」

【ネットで話題】iPhoneとの相性最高なモバイルバッテリーが欲しすぎる

2026年02月12日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　スマホユーザーの皆さん、モバイルバッテリー選びに疲れていませんか？ 「容量は大きいけど重くて持ち歩きたくない」「便利そうだけどデザインがゴツすぎる」そんな悩みを一発で解決してくれる製品が、シャオミから発売中の「Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W」です。名前が長いので「極薄バッテリー」と覚えるといいでしょう。

　この製品、今ガジェット好きの間で超話題になっています。その理由は、なんといっても「圧倒的な薄さと軽さ」です。まるで高級なカードケースのようなメタリックな見た目で、iPhone Airの背面にピタッとくっつけても違和感がまったくありません。

　これまでも磁石でくっつくタイプのバッテリーはありましたが、「iPhoneのデザインを損なわない、むしろカッコよく見せる」という点において、文句なしの完成度です。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15Wのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）驚異の薄さ6mm！ スマホと一体化するデザイン
2）ピタッと貼るだけ。ケーブル不要で充電
3）実は「有線」や「2台同時」もいける万能さ

購入時に注意したいポイント
1）スマホとのサイズバランス
2）容量はあくまで「1回弱分」

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン