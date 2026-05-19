『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「初音ミク」という名前を聞くだけで、どうしてこうも心が弾むのか。

長年のファンである俺にとって、デスクの主役たるモニターに推しの息吹が宿るなんて、これ以上の幸福はありません。

コラボデバイスは数あれど、デザインと性能が美しく両立した製品にはなかなか出会えないものです。

「PX278 Wave / HATSUNEMIKU」は、Pixioの定番モニターをベースにした初音ミクコラボの限定モデル。今回は、この愛らしさと実用性を兼ね備えた魅惑のモニターについて、語っていきます。

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