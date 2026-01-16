フロッピーディスクっぽいという、見た目だけでもワクワクするモバイルバッテリーが登場しました！ そんな遊び心満載なのに、しっかり実用的なガジェットが「TP09U」です。

初めて手に取ったとき、編集部のおっちゃん記者たちが思わず「懐かしい！」と叫んでいたのですが、ただのレトロモチーフじゃないのがこの製品の面白いところ。人とかぶらないアイテムを持ちたい人には刺さるはず。本製品の魅力と、購入時に注意したいポイントを詳しく紹介します。

■Amazon.co.jpで購入