あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第16回
Trozk「TP09U」
フロッピーディスクみたいなモバイルバッテリー！ 実はUSBメモリ64ギガもついて機能面も◎
2026年01月16日 17時00分更新
フロッピーディスクっぽいという、見た目だけでもワクワクするモバイルバッテリーが登場しました！ そんな遊び心満載なのに、しっかり実用的なガジェットが「TP09U」です。
初めて手に取ったとき、編集部のおっちゃん記者たちが思わず「懐かしい！」と叫んでいたのですが、ただのレトロモチーフじゃないのがこの製品の面白いところ。人とかぶらないアイテムを持ちたい人には刺さるはず。本製品の魅力と、購入時に注意したいポイントを詳しく紹介します。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）レトロフィーチャー好きに刺さる。普通のモバイルバッテリーなのに、圧倒的にカッコイイ
2）64GBのUSBメモリー機能つき。モバイルバッテリー＋データ保存という新しい便利さ
3）MagSafe充電対応。スマホを置くだけで充電可
購入時に注意したいポイント
1）機能盛り込みすぎ感あり。シンプル派には向かないかも
2）デザイン・質感は実用重視
