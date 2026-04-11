万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第10回
AYANEO「AYANEO Pocket VERT」
まるで高級ゲームボーイ、レトロゲームに最適な快適性と懐かしさを兼ねたAndroidゲーム機
2026年04月11日 18時00分更新
最近、昔のゲーム機を模したデザインの携帯ゲーム機が増えている気がします。今のパソコンやコンソール機では、昔のソフトをダウンロードして遊ぶこともできますが、やはり昔と同じ感覚で遊ぶなら筐体も……と思う人が増えているからかもしれません。
そんなレトロゲーム愛好家たちの熱い視線を集めているのが、昔のゲーム機をオマージュしたAndroid搭載のポータブルゲーム機です。そしてついに……ついに、その「大本命」だと私が感じる1台が登場しました。それが、AYANEOの「AYANEO Pocket VERT」です！
何がそこまで私を感動させたのか。普段からゲーム機を持ち歩いて離さない私が、毎日骨の髄まで使い倒したくなるこの端末を買うべき3つの理由を、全力＆熱烈にレビューしていきます！！
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【目次】これが私的My推しガジェット
●私がAYANEO Pocket VERTを推す3つの理由
1）大人のゲーム好きを肯定してくれる懐かしさと高級感の共存
2）レトロゲームを「きれいだ」と叫ぶ日が来るとは思わなかった
3）余計なものを持たず「遊び」だけを持って出かけられる頼もしさ
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