『私的My推しガジェット』 アスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です

最近、昔のゲーム機を模したデザインの携帯ゲーム機が増えている気がします。今のパソコンやコンソール機では、昔のソフトをダウンロードして遊ぶこともできますが、やはり昔と同じ感覚で遊ぶなら筐体も……と思う人が増えているからかもしれません。

そんなレトロゲーム愛好家たちの熱い視線を集めているのが、昔のゲーム機をオマージュしたAndroid搭載のポータブルゲーム機です。そしてついに……ついに、その「大本命」だと私が感じる1台が登場しました。それが、AYANEOの「AYANEO Pocket VERT」です！

何がそこまで私を感動させたのか。普段からゲーム機を持ち歩いて離さない私が、毎日骨の髄まで使い倒したくなるこの端末を買うべき3つの理由を、全力＆熱烈にレビューしていきます！！

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