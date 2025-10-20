Apple純正の「iPhone Air MagSafeバッテリー」は、手軽に装着して充電できる便利なアイテムですが、価格は1万5800円とかなり強気。しかも容量は3149mAhと、正直「安心感」というより“補助用”に割り切らざるを得ない性能です。

それに対して、Ankerから登場した「Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)」はどうでしょう。価格は6990円と半額以下。それでいて容量は5000mAhと約1.5倍。重量も約110gとめっちゃ軽い。

つまり「もう少し容量がほしいけど、厚みや重量は妥協したくない」というiPhoneユーザーにとって、絶妙な立ち位置にあるのがこの製品です。

■Amazon.co.jpで購入