あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第156回

Anker「Anker Nano Power Bank」

iPhone Airで使いたい最薄級モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」

2025年10月20日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　Apple純正の「iPhone Air MagSafeバッテリー」は、手軽に装着して充電できる便利なアイテムですが、価格は1万5800円とかなり強気。しかも容量は3149mAhと、正直「安心感」というより“補助用”に割り切らざるを得ない性能です。

　それに対して、Ankerから登場した「Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)」はどうでしょう。価格は6990円と半額以下。それでいて容量は5000mAhと約1.5倍。重量も約110gとめっちゃ軽い。

　つまり「もう少し容量がほしいけど、厚みや重量は妥協したくない」というiPhoneユーザーにとって、絶妙な立ち位置にあるのがこの製品です。

【目次】この記事で書かれていること：

「Anker Nano Power Bank」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）この容量にしてはけっこう薄いぞ！
2）MagSafe充電でもこの軽さなら気にならない
3）パススルー充電対応で“つけっぱなしでもOK”

購入時に注意したい2つのポイント
1）フル充電を何度も求めるなら容量不足かも
2）高速充電には非対応

まとめ
詳細スペック情報

