推しガジェット大賞 2025
Anker「Anker Nano Power Bank」
iPhone Airで使いたい最薄級モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」
2025年10月20日 17時00分更新
Apple純正の「iPhone Air MagSafeバッテリー」は、手軽に装着して充電できる便利なアイテムですが、価格は1万5800円とかなり強気。しかも容量は3149mAhと、正直「安心感」というより“補助用”に割り切らざるを得ない性能です。
それに対して、Ankerから登場した「Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)」はどうでしょう。価格は6990円と半額以下。それでいて容量は5000mAhと約1.5倍。重量も約110gとめっちゃ軽い。
つまり「もう少し容量がほしいけど、厚みや重量は妥協したくない」というiPhoneユーザーにとって、絶妙な立ち位置にあるのがこの製品です。
「Anker Nano Power Bank」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）この容量にしてはけっこう薄いぞ！
2）MagSafe充電でもこの軽さなら気にならない
3）パススルー充電対応で“つけっぱなしでもOK”
購入時に注意したい2つのポイント
1）フル充電を何度も求めるなら容量不足かも
2）高速充電には非対応
