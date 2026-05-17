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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第46回

COUGAR「COUGAR UNITY ARGB REVERSE BLADE」

【神コスパ】PC自作の面倒なファン付けはコレで解決！ 3連一体型で5000円台の冷却ファンが便利すぎ

2026年05月17日 18時00分更新

文● Y.D 編集●ASCII

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「UNITY ARGB REVERSE BLADE」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　パソコンを自作してみたい。でも、パーツの取り付けが難しそう……。そう思って、二の足を踏んでいる人は少なくないでしょう。

　正直にいうと、CPUやビデオカード、メモリー、ストレージといった主要パーツは、思いの外簡単に取り付けられます。では実際には何がいちばんややこしく難しいのか？

　僕が初めて自作したときを思い出すと、それはファンの取り付けでした。当時、3連ファンを取り付けようと思ったのですが、各ファンからケーブルが伸びていて、「どこにさせばええねん！」「ケーブルぐちゃぐちゃや！」と、頭を抱えた記憶があります。

　でも、今回紹介するCOUGARの「UNITY ARGB REVERSE BLADE」であれば、パソコン自作が初めてという方でもそんな心配はいりません。もし、僕が初めてパソコン自作したあの時にこのファンがあったら、きっとこう思ったでしょう。「パソコン自作、案外ちょろい」って。

　しかも、3連ファンモデルでお値段なんと5280円から！　今回は、特にパソコン自作ビギナーさんに激推しのケースファン UNITY ARGB REVERSE BLADEの特徴を紹介していきます！

次ページ：楽・映え・コスパ、ファン選び３つの推しポイント

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