正直に言います。これはもう、理屈じゃない。見た瞬間に「うわ、好きだわ！」と声が出るタイプのやつです。



PLAIONの「Atari 2600+ パックマンエディション」。伝説のゲーム機が、まさかこんなにストロングスタイルで復刻してくるとは思いませんでした。しかもカートリッジ対応。ここが最高にしびれるポイント。

レトロゲーム機の復刻モデルは数あれど、当時のカートリッジを差して遊べる新品というのはやっぱり格が違います。本物のスロットに、本物のカートリッジを差し込むあの所作。ガチャッと奥まで押し込む瞬間の感触まで含めて、これぞATARI体験。



かつて憧れたあのハードが、いま新品で、きれいな状態で、しかもパックマンカラーで手に入る――この事実だけでドンピシャ世代のテンションは最高潮なのではないでしょうか！

