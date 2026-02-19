あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第50回
PLAION「Atari 2600+ パックマンエディション」
【しびれる！】伝説のゲーム機「Atari 2600+」復刻版（カートリッジのみの対応）ストロングすぎて好きすぎる
2026年02月19日 17時00分更新
正直に言います。これはもう、理屈じゃない。見た瞬間に「うわ、好きだわ！」と声が出るタイプのやつです。
PLAIONの「Atari 2600+ パックマンエディション」。伝説のゲーム機が、まさかこんなにストロングスタイルで復刻してくるとは思いませんでした。しかもカートリッジ対応。ここが最高にしびれるポイント。
レトロゲーム機の復刻モデルは数あれど、当時のカートリッジを差して遊べる新品というのはやっぱり格が違います。本物のスロットに、本物のカートリッジを差し込むあの所作。ガチャッと奥まで押し込む瞬間の感触まで含めて、これぞATARI体験。
かつて憧れたあのハードが、いま新品で、きれいな状態で、しかもパックマンカラーで手に入る――この事実だけでドンピシャ世代のテンションは最高潮なのではないでしょうか！
Atari 2600+ パックマンエディションのメリットと注意点
Atari 2600+ パックマンエディションを購入する3つのメリット
1）所有欲を刺激するデザインと忠実な再現性
2）カートリッジ対応で“本物の体験”を再現
3）ジョイスティック操作を含む“当時の体験”
購入時に確認したい2つのポイント
1）パックマン目的ならすぐ満足達成
2）他のゲームを遊ぶためにはカートリッジ探しが必要
