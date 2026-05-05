万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第34回
8BitDo「8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller」
カスタム沼がヤバい！最強コントローラーがマクロ組み放題でゲームが楽しすぎる
2026年05月05日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
これまで散々いじってきたし、散々触ってきた。散々買ってもきた。そんな僕の旅が、ようやく終わる時が来たのかもしれません。
ゲームをやるなら、コントローラーにはとことんこだわりたい派です。自分の好みに合わせてカスタムできるならできるほどイイというのが持論でもあります。このゲーミングコントローラーはそんな僕の欲求を存分に満たしてくれます。
数あるサードパーティ製コントローラーの中でも、この「8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller」（以下、8BitDo Ultimate 2）は、僕の心をくすぐる要素が満載のモデル。特にカスタマイズ性の高さが際立っています。
標準のコントローラーから一歩踏み出したいと考えている人にとって、まさにうってつけの選択肢となるはずです。コントローラーの「カスタム沼」にどっぷりと浸れるこの1台、詳しく見ていきます！
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第33回
AVこのRGBスピーカー、俺のゲーム部屋に置きたいよ！透明ボディが光りまくる
-
第32回
PC【俺も買った】動画は4K、FPSは超高速フルHD！ 万能すぎるゲーミングモニター
-
第31回
PCこれが俺の未来パソコン！フロント全面液晶にマイク＆スピーカー内蔵でAIと会話しながらゲームできるぞ
-
第30回
スマホ俺が欲しかったのはまさにコレ！ 初代iMacのワクワクが蘇る「透ける」iPhoneケース
-
第29回
PC40型5Kモニターで10万円切り！21:9の幅広でマルチ画面を卒業だ
-
第28回
PC3万円台なのに全部入りゲーミングモニター登場！ 27インチ、WQHD、200Hzでデザインも悪くないぞ
-
第27回
トピックス俺のATフィールドをこじ開けろ！「エヴァ」ファンなら絶対欲しい！活動限界2000本の電動ドライバー
-
第26回
ウェアラブル【安すぎて心配レベル】ワークマンのリカバリーウェアでオジサンは本当に回復するのか検証してみた
-
第25回
PC人を堕落させるモニターアーム マジで神、ホンマ欲しい。
-
第24回
トピックス俺ならモフリンよりこっち！性格も見た目も選べる自分だけのAIペット
- この連載の一覧へ