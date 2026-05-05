『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

これまで散々いじってきたし、散々触ってきた。散々買ってもきた。そんな僕の旅が、ようやく終わる時が来たのかもしれません。

ゲームをやるなら、コントローラーにはとことんこだわりたい派です。自分の好みに合わせてカスタムできるならできるほどイイというのが持論でもあります。このゲーミングコントローラーはそんな僕の欲求を存分に満たしてくれます。

数あるサードパーティ製コントローラーの中でも、この「8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller」（以下、8BitDo Ultimate 2）は、僕の心をくすぐる要素が満載のモデル。特にカスタマイズ性の高さが際立っています。

標準のコントローラーから一歩踏み出したいと考えている人にとって、まさにうってつけの選択肢となるはずです。コントローラーの「カスタム沼」にどっぷりと浸れるこの1台、詳しく見ていきます！

■Amazon.co.jpで購入