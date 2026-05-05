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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第34回

8BitDo「8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller」

カスタム沼がヤバい！最強コントローラーがマクロ組み放題でゲームが楽しすぎる

2026年05月05日 18時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集● ASCII

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8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller

8BitDo「8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller」

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　これまで散々いじってきたし、散々触ってきた。散々買ってもきた。そんな僕の旅が、ようやく終わる時が来たのかもしれません。

　ゲームをやるなら、コントローラーにはとことんこだわりたい派です。自分の好みに合わせてカスタムできるならできるほどイイというのが持論でもあります。このゲーミングコントローラーはそんな僕の欲求を存分に満たしてくれます。

　数あるサードパーティ製コントローラーの中でも、この「8BitDo Ultimate 2 Bluetooth Controller」（以下、8BitDo Ultimate 2）は、僕の心をくすぐる要素が満載のモデル。特にカスタマイズ性の高さが際立っています。

　標準のコントローラーから一歩踏み出したいと考えている人にとって、まさにうってつけの選択肢となるはずです。コントローラーの「カスタム沼」にどっぷりと浸れるこの1台、詳しく見ていきます！

次ページ：設定だけで徹夜不可避!? 最強の操作性を生み出す「底なしのカスタム沼」
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