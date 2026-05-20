万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第49回
シャオミ「Xiaomi TV S Mini LED 98 2026」
玄関入らないだろコレ！ 98型の超巨大MiniLEDテレビが「全部入り」で約33万円ってバケモノか
2026年05月20日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
みなさん、男の子だったら「デカいモノ」、「速いモノ」、「強いモノ」好きですよね？
筆者も例外ではなく、「大は小を兼ねる」「デカければデカいほどいい」「デカいは正義」そんな言葉が大好きです。
今回はそんな筆者が激しい衝撃を受けまくった、“デカすぎて玄関から搬入できそうもない製品”をご紹介しちゃいます！
画面サイズがなんと98インチという超巨大なスマートテレビなんですが、結論から先に言うと「デカい、だから買い」、しかも安い！ 「デカいのに良コスパ」これは注目せずにはいられないでしょう！
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