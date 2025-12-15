平成一桁生まれで、昔からゲームをプレイしてきた自分にとってこのスタイルはホント、胸アツしかないです。「二画面折りたたみ、ゲーム端末」。

初めて実機を開いたとき、「この感じ、しってる…！」と不意に笑みがこぼれました。しかし、この端末は単にノスタルジーをくすぐるだけではありません。二画面がもたらすワクワク感はそのままに、現代のハードウェアならではの“遊びの広がり”をしっかり体験させてくれます。

「折りたたみ」と「二画面」というギミックは、ただの懐かしさ以上の意味を持っています。あの頃、リビングで友だちと肩を並べて遊んだ携帯ゲーム機。二つの画面に広がる冒険。開いた瞬間にスイッチが入り、閉じれば日常へ帰る。そんな絶妙な世界との距離感が、少年時代の特別な体験として胸に残っています。

その“あの頃の感覚”を、現代の技術で再体験できるような存在が「AYANEO Pocket DS」です。