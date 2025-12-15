あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第213回
AYANEO／天空「AYANEO Pocket DS」
胸アツしかない、平成一桁生まれの俺の心を揺さぶった「二画面折りたたみ、ゲーム端末」
2025年12月15日 17時00分更新
平成一桁生まれで、昔からゲームをプレイしてきた自分にとってこのスタイルはホント、胸アツしかないです。「二画面折りたたみ、ゲーム端末」。
初めて実機を開いたとき、「この感じ、しってる…！」と不意に笑みがこぼれました。しかし、この端末は単にノスタルジーをくすぐるだけではありません。二画面がもたらすワクワク感はそのままに、現代のハードウェアならではの“遊びの広がり”をしっかり体験させてくれます。
「折りたたみ」と「二画面」というギミックは、ただの懐かしさ以上の意味を持っています。あの頃、リビングで友だちと肩を並べて遊んだ携帯ゲーム機。二つの画面に広がる冒険。開いた瞬間にスイッチが入り、閉じれば日常へ帰る。そんな絶妙な世界との距離感が、少年時代の特別な体験として胸に残っています。
その“あの頃の感覚”を、現代の技術で再体験できるような存在が「AYANEO Pocket DS」です。
【目次】この記事で書かれていること：
AYANEO Pocket DSを購入する3つのメリット
1）便利でゲームマニアも満足する二画面UMPC
2）2つのスクリーンは表示パターンを複数変更可能
3）Snapdragon搭載で高いパフォーマンス
購入時に確認したい2つのポイント
1）Android端末なのでPCソフトは動かない
2）コントローラー操作は片側アプリだけ、ヒンジが180度開かない
この連載の記事
-
第211回
PCパーツ男の子はこういうのが好きなんです！パーツを合体させて使える【超】多機能キーボード
-
第211回
デジカメ富士フイルムの快進撃、外観も画質もエモいデジタル一眼
-
第210回
トピックス安全、しかも5000回も繰り返し使える！常識を崩すモバイルバッテリー。これは当然欲しいでしょ
-
第209回
自動車【これはいいドラレコだ！】4Kデュアル＋室内カメラ付き、全方位対応で死角なし
-
第208回
sponsored欲しい音、全部盛りのサウンドバー、高コスパでAtmosまで楽しめるソニー「BRAVIA Theatre Bar 6」
-
第207回
PC1kg切りで性能も◎なモバイルノートが約11万円 MacBookじゃなくてWindowsならこれを買え
-
第206回
PCパーツ安っす！フルHDモニター付きのPCケースが2万円ちょいは即ポチレベル
-
第205回
スマホ俺は即買い！物理キーボードの満足感溢れたスマホが萌え過ぎる
-
第204回
PC「売れた」Z世代向けWindowsパソコン、コスパの不満も軽減、これなら心配なく買える！
-
第203回
トピックス指にはめるG-SHOCK登場！ガチャガチャじゃない「本物」
- この連載の一覧へ