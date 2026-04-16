フェイス「無線マウス トヨタ スプリンタートレノ AE86 『頭文字D』藤原とうふ店(自家用)仕様」
【イニD】「AE86 藤原とうふ店仕様」の無線マウスが熱すぎるぞ、ヘッドライトも開閉・点灯する
2026年04月16日 18時00分更新
「これもう"マウス"というより、机の上にディスプレイしておけるハチロクだよな……」そう思った瞬間、私の中の「これ欲しい」欲は脳内の峠道を暴走していましたよ。
今回私が推すのは、『頭文字D』ファンなら一発で心を持っていかれる、藤原とうふ店（自家用）仕様の無線マウスです。モデルになっているのはもちろん、あの伝説のマシン「トヨタ スプリンタートレノ AE86」。作中で主人公・藤原拓海が駆るハチロクのディテールが、これでもかというほど細かく再現されています。
『頭文字D』を読んで育った、あの峠の熱気を今でも覚えている私にとって、このマウスはただの周辺機器ではありません。これは“日常に溶け込む名車”であり、“手元で再現される伝説”。そういう熱量を持った1台なんです。
いやいやそんなことより車型のマウスなんて、ちゃんと使えるの？ と思う方もいるでしょう。正直に言えば、使い勝手という点ではかなり微妙かもしれません。それでも「欲しい！」と思わせてくれる完成度の高いデザインと、ファンの心をくすぐるギミックが仕込まれているのが、このマウスの最大の魅力なんです。私のような「イニD」世代にぶっ刺さる、峠でトレノを駆るように、デスクで疾走させるマウスの魅力を、たっぷりレビューしていきます！
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります