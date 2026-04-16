「これもう"マウス"というより、机の上にディスプレイしておけるハチロクだよな……」そう思った瞬間、私の中の「これ欲しい」欲は脳内の峠道を暴走していましたよ。

今回私が推すのは、『頭文字D』ファンなら一発で心を持っていかれる、藤原とうふ店（自家用）仕様の無線マウスです。モデルになっているのはもちろん、あの伝説のマシン「トヨタ スプリンタートレノ AE86」。作中で主人公・藤原拓海が駆るハチロクのディテールが、これでもかというほど細かく再現されています。

『頭文字D』を読んで育った、あの峠の熱気を今でも覚えている私にとって、このマウスはただの周辺機器ではありません。これは“日常に溶け込む名車”であり、“手元で再現される伝説”。そういう熱量を持った1台なんです。

いやいやそんなことより車型のマウスなんて、ちゃんと使えるの？ と思う方もいるでしょう。正直に言えば、使い勝手という点ではかなり微妙かもしれません。それでも「欲しい！」と思わせてくれる完成度の高いデザインと、ファンの心をくすぐるギミックが仕込まれているのが、このマウスの最大の魅力なんです。私のような「イニD」世代にぶっ刺さる、峠でトレノを駆るように、デスクで疾走させるマウスの魅力を、たっぷりレビューしていきます！

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