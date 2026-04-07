『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

僕はPSPというゲーム機が好きだった。いや、大好きだった。中学生時代、放課後は友達とPSPを持ち寄って『モンハンポータブル』で一狩り行くのがお決まりだった。次々マップを移動するリオレウスを追いかけて、みんなで声を掛け合って倒したあの日々。なんで忘れてたんだろう。大人になって、RTX上等なパソコンでリッチなグラフィックのゲームを追いかけ、いつのまにかゲームは家にこもってするものって、あるいは隙間時間を見つけて、ちょっと気晴らしに遊ぶものって、思い込んでしまってた。でも。でも僕は思い出したんだ。あのころのときめきを。夕暮れの公園で歓声を上げる瞬間を。そう、この「KONKR Pocket FIT」を手にしたときに。

想像してみて。PSPで、今最先端のゲームが遊べたらって。それを実現してくれるのがこの「KONKR Pocket FIT」なんです。いま僕が一番「推す」このポータブルゲーム機、絶対あなたにも響くはず！

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