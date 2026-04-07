万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第6回
AYANEO「KONKR Pocket FIT」
PSPを思い出した。懐かしいのに新しいポータブルゲーミングPC「KONKR Pocket FIT」
2026年04月07日 18時00分更新
僕はPSPというゲーム機が好きだった。いや、大好きだった。中学生時代、放課後は友達とPSPを持ち寄って『モンハンポータブル』で一狩り行くのがお決まりだった。次々マップを移動するリオレウスを追いかけて、みんなで声を掛け合って倒したあの日々。なんで忘れてたんだろう。大人になって、RTX上等なパソコンでリッチなグラフィックのゲームを追いかけ、いつのまにかゲームは家にこもってするものって、あるいは隙間時間を見つけて、ちょっと気晴らしに遊ぶものって、思い込んでしまってた。でも。でも僕は思い出したんだ。あのころのときめきを。夕暮れの公園で歓声を上げる瞬間を。そう、この「KONKR Pocket FIT」を手にしたときに。
想像してみて。PSPで、今最先端のゲームが遊べたらって。それを実現してくれるのがこの「KONKR Pocket FIT」なんです。いま僕が一番「推す」このポータブルゲーム機、絶対あなたにも響くはず！
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KONKR Pocket Fit
AYANEO
【目次】これが私的My推しガジェット
●私がKONKR Pocket FITを推す3つの理由
1）握った瞬間に自分の手がPSPを思い出す、絶妙なグリップ感！
2）みんなもう、スマホの電池をゲームで消耗させるのはやめにしないか
3）『原神』だってぬるぬる動くぞ、このPSP！（違う）
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