あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第617回
BMW「M235 xDriveグランクーペ」
BMWのコンパクトセダン「2シリーズ グランクーペ」が日本の道でマジでイイ5つの理由
2026年02月22日 12時00分更新
BMWのコンパクトモデルである「2シリーズ」がフルモデルチェンジし、2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤーにおいて、並みいる強豪をおさえ、栄えある10ベスト・カーに選出されました。「そんなに良いの？」と思った筆者は、さっそく試乗したところ……「疑ってスミマセン。マジでイイっス！」と思い知らされたので、その理由を5つ紹介します。
【2シリーズがマジでイイ理由 その1】
大きさがマジでイイ！
まずはスリーサイズから。近年「クルマが大きくなった」と言われがちですが、2シリーズの大きさは先代と大きく変わらず、全長4550×全幅1800×全高1435mm。実は2005年～2012年くらいまで販売していた、BMW3シリーズ（E90型）とほぼ同寸！ 近い大きさの国産車だと、Hondaのシビックでしょうか。
4550mmという全長と1800mmという全幅は、峠道など切り返しの多い場所でのキビキビ感や取り回しの良さにつながりますし、車庫入れの際もラクラク。なにより、狭い車庫枠の時間貸し駐車場でも枠からはみ出ませんし、乗降もラクラクです。
ちなみに、今の3シリーズは全長4720×全幅1825×全高1440mm。全長が200mm程度長いだけじゃん！ と思われそうですが、この200mmが運動性能に大きく影響し、ワインディングロードではキビキビ感が欲しいなと思いつつも、高速道路は直進安定性が高く、運転支援と相まって疲れが少ないように感じました。
【2シリーズがマジでイイ理由 その2】
Android Autoが使えるのがイイ
日本国内のiPhoneとAndroidのシェアは、iPhoneが約6割、Androidが4割弱と言われています。この多数決の論理からか、長年BMWはAndroid Autoが使えませんでした。ですが、この2シリーズからついに使えるようになったのです！ しかもワイヤレスで！ これでGoogleマップによる目的地の音声入力もできます。便利なこと、この上ありません。
