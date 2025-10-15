新型リーフやプレリュードも！ 日本カー・オブ・ザ・イヤーのノミネート車 全35台が決定

「第46回 2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」のノミネート車が発表されました。
ノミネートの対象は2024年11月1日～2025年10月31日までに発表、または発売された乗用車です。これらのノミネート車の中から、今後は一次選考が行なわれ、上位10車が10月30日に日本カー・オブ・ザ・イヤー最終選考の候補車（10ベストカー）として選出される予定です。
そして、12月4日に日本カー・オブ・ザ・イヤーに輝くクルマが決まります。
国内外の多様なメーカーから選出された、全35台のノミネート車は以下の通りです。お気に入りのクルマは入っているでしょうか？
【日本車ブランド】
・スズキ：e ビターラ
・スバル：フォレスター
・ダイハツ：ムーヴ
・トヨタ：アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV、クラウン（エステート）
・日産：リーフ、ルークス
・ホンダ：N-ONE e:、プレリュード
・レクサス：GX
【輸入車ブランド】
・アルファ ロメオ：ジュニア
・アウディ：A5 シリーズ、A6 e-tron シリーズ、Q5 シリーズ、Q6 e-tron シリーズ
・BMW：2シリーズ グラン クーペ
・BYD：シーライオン 7
・キャデラック：リリック
・シトロエン：C3 ハイブリッド、C4
・フィアット：600 ハイブリッド
・ヒョンデ：インスター
・ジープ：レネゲード eハイブリッド
・メルセデスAMG：CLE 53 4MATIC+ カブリオレ、E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）、GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ、SL 63 S E パフォーマンス
・メルセデス・ベンツ：EQS 450+
・プジョー：3008
・ポルシェ：911 カレラ GTS、マカン
・テスラ：モデルY
・フォルクスワーゲン：ID.Buzz、ティグアン、パサート
この中から、どの車両が「10ベストカー」に選出されるのか、今後の選考結果に注目です！