新型リーフやプレリュードも！ 日本カー・オブ・ザ・イヤーのノミネート車 全35台が決定

「第46回 2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」のノミネート車が発表されました。

ノミネートの対象は2024年11月1日～2025年10月31日までに発表、または発売された乗用車です。これらのノミネート車の中から、今後は一次選考が行なわれ、上位10車が10月30日に日本カー・オブ・ザ・イヤー最終選考の候補車（10ベストカー）として選出される予定です。

そして、12月4日に日本カー・オブ・ザ・イヤーに輝くクルマが決まります。

国内外の多様なメーカーから選出された、全35台のノミネート車は以下の通りです。お気に入りのクルマは入っているでしょうか？

【日本車ブランド】

・スズキ：e ビターラ

・スバル：フォレスター

・ダイハツ：ムーヴ

・トヨタ：アルファード PHEV／ヴェルファイア PHEV、クラウン（エステート）

・日産：リーフ、ルークス

・ホンダ：N-ONE e:、プレリュード

・レクサス：GX

【輸入車ブランド】

・アルファ ロメオ：ジュニア

・アウディ：A5 シリーズ、A6 e-tron シリーズ、Q5 シリーズ、Q6 e-tron シリーズ

・BMW：2シリーズ グラン クーペ

・BYD：シーライオン 7

・キャデラック：リリック

・シトロエン：C3 ハイブリッド、C4

・フィアット：600 ハイブリッド

・ヒョンデ：インスター

・ジープ：レネゲード eハイブリッド

・メルセデスAMG：CLE 53 4MATIC+ カブリオレ、E 53 ハイブリッド 4MATIC+（PHEV）（セダン／ステーションワゴン）、GT 43 クーペ／GT 63 S E パフォーマンス クーペ、SL 63 S E パフォーマンス

・メルセデス・ベンツ：EQS 450+

・プジョー：3008

・ポルシェ：911 カレラ GTS、マカン

・テスラ：モデルY

・フォルクスワーゲン：ID.Buzz、ティグアン、パサート

この中から、どの車両が「10ベストカー」に選出されるのか、今後の選考結果に注目です！