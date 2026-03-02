肉ドーン！すき家「ほろほろチキンカレー」の復活に歓喜！柔らかくて大きいチキンがオン

牛丼チェーンのすき家は、「炭火焼きほろほろチキンカレー」各種を3月10日より発売します。

すき家の「ほろほろチキンカレー」が復活！

「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品。「ほろほろチキンカレー」は2021年12月の初登場以来、登場する度話題になるメニューです。今年も復活。

▲炭火焼きほろほろチキンカレー

（ミニ）750円／（並盛）850円／（大盛）990円／（メガ）1250円

トッピングのチキンは、炭火で焼いてじっくり丁寧に蒸し上げており、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかい仕上がり。果物と野菜の甘みがたっぷり溶け込んだマイルドなカレーと、ほろほろで炭火香るチキンがマッチし至福の味わいが楽しめるといいます。

辛さを調節できる「すき家の特製辛口ソース」が別添えです。

▲チーズほろほろチキンカレー

（ミニ）950円／（並盛）1050円／（大盛）1190円／（メガ）1450円



また、とろ～りチーズのコクをプラスした「チーズほろほろチキンカレー」や、彩り豊かなほうれん草をトッピングした「ほうれん草ほろほろチキンカレー」、おんたまとほうれん草がカレーと相性抜群という「おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー」も揃います。

▲ほうれん草ほろほろチキンカレー

（ミニ）850円／（並盛）950円／（大盛）1090円／（メガ）1350円

▲おんたまほうれん草ほろほろチキンカレー

（ミニ）960円／（並盛）1060円／（大盛）1200円／（メガ）1460円



単品の「炭火焼きほろほろチキン」も登場。

▲炭火焼きほろほろチキン 単品

400円

肉ドーンの迫力！

昨年より20円値上げでもこの大きさはお値打ち感

同商品は昨年も3月に登場していましたが、今年は並盛で20円値上げ。さりとて、すき家の“ほろほろチキン”は実物をみても、チキンが「ドーン」という大迫力。しっかりボリュームがあるので、お値段以上の満足感が楽しめることでしょう。

トッピングが複数用意されているのもすき家らしい魅力。春の爽やかな陽気にさそわれてほろチキをガブリと楽しみたいですね。

※記事中の価格は税込み