大切り「とろサーモン」110円！これは安い！スシローお得ネタ2種投入

寿司チェーン「スシロー」は、3月11日より「活〆桜鯛」を通常180円のところ特別価格150円で提供します。また同日より「ジャンボとろサーモン」を110円で発売します。いずれも3月24日まで。

※店舗により価格が異なる。

桜鯛180円→150円、ジャンボとろサーモン110円

その他、春ネタも盛りだくさん

スシローでは、おすしをお得に楽しめるキャンペーンとして、「活〆桜鯛」と「ジャンボとろサーモン」を手頃な価格で用意。

▲活〆桜鯛（180円～⇒150円～）

3月11日～24日

「活〆桜鯛」は、一度も冷凍せず生のまま納品された桜鯛を使用。店舗で皮引きや切りつけを行い、鮮度の良い状態で楽しめるといいます。

▲ジャンボとろサーモン（110円～）

3月11日～24日

「ジャンボとろサーモン」は、サーモンのハラスを使用しており、とろける脂が口いっぱいに広がる味わいとのこと。

このほか、サクラマスや釜揚げ桜えびなど5種のネタを盛り合わせた「春のおすすめ彩り5種盛り」や、漬けにした活〆桜鯛に桜つぼ漬けをトッピングした「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」、春バージョンの「スシロー海鮮巻き重ね」なども登場します。

▲春のおすすめ彩り5種盛り（580円～）

3月11日～4月5日

▲一本釣り大切りかつお（120円～）

3月11日～24日

▲漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ（260円～）

▲スシロー海鮮巻き重ね（春）（260円～）

▲厳選まぐろ赤身ととろたく手巻（360円～）

▲厳選まぐろ赤身食べ比べ（140円～）

▲春の山海の幸 天ぷら盛り（えび天）（430円～）

春ネタをチェック

春らしいネタがそろうこの時期。桜鯛にサーモン、これはおすし欲が高まってしまいます。さらに春ネタもずらり。これはスシローに吸い寄せられてしまうかも！

※記事中の価格は税込み