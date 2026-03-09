大切り「とろサーモン」110円！これは安い！スシローお得ネタ2種投入

寿司チェーン「スシロー」は、3月11日より「活〆桜鯛」を通常180円のところ特別価格150円で提供します。また同日より「ジャンボとろサーモン」を110円で発売します。いずれも3月24日まで。
※店舗により価格が異なる。
その他、春ネタも盛りだくさん
スシローでは、おすしをお得に楽しめるキャンペーンとして、「活〆桜鯛」と「ジャンボとろサーモン」を手頃な価格で用意。
▲活〆桜鯛（180円～⇒150円～）
3月11日～24日
「活〆桜鯛」は、一度も冷凍せず生のまま納品された桜鯛を使用。店舗で皮引きや切りつけを行い、鮮度の良い状態で楽しめるといいます。
▲ジャンボとろサーモン（110円～）
3月11日～24日
「ジャンボとろサーモン」は、サーモンのハラスを使用しており、とろける脂が口いっぱいに広がる味わいとのこと。
このほか、サクラマスや釜揚げ桜えびなど5種のネタを盛り合わせた「春のおすすめ彩り5種盛り」や、漬けにした活〆桜鯛に桜つぼ漬けをトッピングした「漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ」、春バージョンの「スシロー海鮮巻き重ね」なども登場します。
▲春のおすすめ彩り5種盛り（580円～）
3月11日～4月5日
▲一本釣り大切りかつお（120円～）
3月11日～24日
▲漬け活〆桜鯛 桜つぼ漬けのせ（260円～）
▲スシロー海鮮巻き重ね（春）（260円～）
▲厳選まぐろ赤身ととろたく手巻（360円～）
▲厳選まぐろ赤身食べ比べ（140円～）
▲春の山海の幸 天ぷら盛り（えび天）（430円～）
春ネタをチェック
春らしいネタがそろうこの時期。桜鯛にサーモン、これはおすし欲が高まってしまいます。さらに春ネタもずらり。これはスシローに吸い寄せられてしまうかも！
※記事中の価格は税込み