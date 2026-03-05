このページの本文へ

3月5日・6日限定

【本日】餃子の王将で"250円割引券”がもらえる「大感謝祭」スタート！

2026年03月05日 09時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　餃子の王将は、本日3月5日より「大感謝祭」をスタート。

　3月5日・6日限定で、利用したお客さんの会計金額500円（各種割引処理後、税込）ごとに、後日利用できる「税込250円割引券」を1枚配布します。

　割引券の配布はなくなり次第終了。

250円割引券は3月7日以降利用できます

　「税込250円割引券」は、3月7日～4月30日の期間利用できて、店内飲食だとひとり1回1枚、持ち帰りは1グループにつき1回1枚まで利用できます。

こだわりの「餃子」などを提供する餃子の王将。最近ではワンランク上の「極王」シリーズが話題を集めています。キャンペーンでは、注文するメニューに指定はないため、この機会に気になるメニューを食べて、割引券をゲットしてみては!?

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧