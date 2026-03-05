【本日】餃子の王将で"250円割引券”がもらえる「大感謝祭」スタート！

餃子の王将は、本日3月5日より「大感謝祭」をスタート。



3月5日・6日限定で、利用したお客さんの会計金額500円（各種割引処理後、税込）ごとに、後日利用できる「税込250円割引券」を1枚配布します。

割引券の配布はなくなり次第終了。

「税込250円割引券」は、3月7日～4月30日の期間利用できて、店内飲食だとひとり1回1枚、持ち帰りは1グループにつき1回1枚まで利用できます。

※記事中の価格は税込み