「ファミリーカルビ」1.5倍に！お値段そのまま増量、3連休限定の焼肉キャンペーン

焼肉レストランの「安楽亭」は、2月21日～23日の3日間、特別企画「焼肉で乾杯フェア」を開催します。3連休に合わせて、焼肉とアルコールを組み合わせて楽しめる内容となっています。

2月21日～23日「焼肉で乾杯フェア」

「焼肉で乾杯フェア」では、対象のアルコールドリンク3種類が半額で提供されます。あわせて、人気の焼肉メニュー3品については、価格は据え置いたまま内容量を1.5倍に増量します。

■対象ドリンク3品が半額！

・生ビール（ジョッキ） 649円→324円

・こだわり酒場のレモンサワー 462円→231円

・ハイボール 495円→247円

■人気焼肉がお肉増量！

・お値打ち黒毛和牛 1089円 1.5倍

・焼きしゃぶカルビ 869円 1.5倍

・ファミリーカルビ 638円 1.5倍

フェアは、コスモス店とぼたん店を除く安楽亭各店で実施されます。各商品の利用にはクーポン番号が必要となり、詳細は安楽亭の公式ウェブサイトで案内されています。

3連休は焼肉で乾杯！

焼肉と一緒に飲みたい人には、素直にうれしい内容です。焼肉もドリンクも手に取りやすく、場の空気が盛り上がりそう！

フェアの利用には公式ウェブサイトで公開しているクーポン番号が必要になるので、事前にチェックしておくことをおすすめします。

※価格は税込み表記です。