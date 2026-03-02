このページの本文へ

リンガーハットに「背徳MAX」ちゃんぽん爆誕！まさかのインスパイア系!?

2026年03月02日 11時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

これはもうちゃんぽんの域を超えている!?

　長崎ちゃんぽんを提供する「リンガーハット」は3月1日より「野菜たっぷりちゃんぽん背徳MAX」を販売開始しました。

「野菜たっぷりちゃんぽん背徳MAX」

　リンガーハットの代表的なメニュー「野菜たっぷりちゃんぽん」に“禁断のアレンジ”をほどこした、これまでにない一品とのことです。

　リンガーハットでは、3月1日を「野菜の日」としており、それにあわせて登場しました。

　野菜たっぷりちゃんぽんのボリューム感のある480gの国産野菜はそのままに、パンチのきいた背脂にんにく醤油と豚しゃぶを豪快にのせ、背徳感を味わえる食べ応え抜群のメニューに仕上がっているとのことです。

　背脂とにんにくのコクが絡み合う一杯。背脂にんにく醤油が溶け込んだスープは、いつもと一味違う味わいなんだとか。

■野菜たっぷりちゃんぽん背徳MAX

レギュラー（麺200g）　1490円
麺1.5倍（麺300g）　1570円
麺2倍（麺400g）　1650円
麺少なめ（麺100g）　1410円
※低糖質麺への変更：全サイズ＋200円

マジか！リンガーハットにインスパイア系

　パンチのある「背脂にんにく醤油」に「豚しゃぶ」を掛け合わせた、中毒性の高い濃厚な味わいがポイントとのことです。

　背脂にんにく醤油……ラーメンでいう、いわゆる“二郎インスパイア系”の味わいがリンガーハットに登場。個人的には、人気のラーメンジャンルがついにリンガーハットにも進出してきたと感慨を禁じえません。

　ともかく話題性の高い一杯。リンガ好きもラーメン好きも、その味わいを試してみてはどうでしょう。とりあえず野菜はたっぷりとれる！

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧