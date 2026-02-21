ローソン✕JALコラボ、国際線「オニオンコンソメスープ」味のからあげクンが登場！

ローソンは2月24日より、日本航空（JAL）と共同開発したスイーツ、フライドフーズ、菓子の計12品を全国の店舗で発売します。

今回の商品は、JALグループの客室乗務員や機内食開発チームが監修し、定番商品に新たな切り口を加えたコラボレーション企画です。

プレミアムロールケーキやからあげクンなど、ローソンの定番商品をベースに、旅や地域をテーマにした商品がそろいます。

ご当地の味わいのプレミアムロールケーキ8品が登場！

JALグループ各社の客室乗務員7名が、全国8地域で地産食材の選定やメニューのアイデアを考案し、約10ヵ月にわたる試行錯誤を経て、ご当地プレミアムロールケーキを商品化しました。

北海道産ハスカップや徳島県産木頭ゆず、多良間島黒糖などの食材や、秋田のご当地アイス“ババヘラアイス”や大阪で人気の“ミックスジュース”をイメージした商品等、ご当地プレミアムロールケーキ8品が登場します。

▲Uchi Café 北海道産ハスカッププレミアムロールケーキ 268円

販売地域：北海道

▲Uchi Café ババヘラ風プレミアムロールケーキ（苺×バナナ） 268円

販売地域：東北6県・新潟県

▲Uchi Café クリームあんみつ風プレミアムロールケーキ 268円

販売地域：関東（新潟県除く）

▲Uchi Café あんバタートースト風プレミアムロールケーキ 268円

販売地域：中部

▲Uchi Café ミックスジュース風プレミアムロールケーキ 268円

販売地域：近畿

▲Uchi Café 瀬戸内レモンと木頭ゆずプレミアムロールケーキ 268円

販売地域：中四国（島根県の一部地域、山口県を除く）

▲Uchi Café 白くま風プレミアムロールケーキ 268円

販売地域：九州および島根県の一部地域、山口県

▲Uchi Café 黒糖＆紅茶 プレミアムロールケーキ ～多良間島黒糖使用～ 268円

販売地域：沖縄

JAL国際線の「オニオンコンソメスープ」が

からあげクン・Lチキに！

JAL国際線で提供されている「オニオンコンソメスープ」の味わいを「からあげクン」「Lチキ」「Lから」で再現した限定フレーバーが登場します。こちらは全国の店舗で展開します。

▲からあげクン オニオンコンソメスープ味 298円

▲Lチキ オニオンコンソメスープ味 259円

▲Lから オニオンコンソメスープ味 4個 298円

JALの機内で人気の飲料がグミに！

菓子カテゴリーでは、機内で親しまれている飲料とのコラボ商品が登場します。

▲コロロ SKYTIME味（ももとぶどう）40g 160円

JAL機内で提供されている飲料「スカイタイム」のももとぶどうの味わいを、グミで再現しています。パッケージデザインは2種類用意されます。

全国のローソンで旅気分！

ローソンの定番商品とJALがコラボした商品がプレミアムロールケーキ、フライドフーズ、お菓子で展開され、ちょっとした旅気分を味わえそう。

プレミアムロールケーキは、地域によって内容が異なるので、自分が住む地域のフレーバーをチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。