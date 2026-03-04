これは買うやつ！ブラックサンダーのチョコモナカ登場、メロンパンも

みんな大好き、イナズマ級のおいしさ（！）のブラックサンダー。有楽製菓の「ブラックサンダー」は、ザクザク食感が特徴の人気チョコバーです。

ただいまファミリーマートではブラックサンダーコラボフェアを開催中。3月3日より、ブラックサンダーコラボのデザート・パン・焼き菓子・アイスなど、新商品全11種類を全国で展開していますよ。

今年は全11種類に拡大！ブラックサンダーフェア

2023年から毎年この時期に開催されているファミリーマート×ブラックサンダーフェアですが、今年は昨年の10種から11種へとバリエーションを強化しています。

どの商品もブラックサンダーの特徴である「ザクザク食感」を楽しめる内容で、ブラックサンダーの食感が好きな人には思わず手が伸びそうなラインナップです。

「ブラックサンダーチョコモナカ」は間違いないよね！食べてみた

中でも、ナベコ的なイチオシは、ファミマコラボでありそうでなかった「ブラックサンダーチョコモナカ」。これ、食べる前から“絶対おいしい”ってなるやつ！

サンプルを食べてみました。

■ブラックサンダーチョコモナカ（348円）

ブラックサンダーをイメージしたモナカアイス。商品リリースでは「2種類のクッキーをチョコに混ぜ込み、ザクザク感を再現した」と紹介されています。

グレーのモナカ生地で、見た目からブラックサンダーを思わせます。中に詰まっているのも黒いチョコアイス。カカオマスとココアパウダーを配合しているそうですよ。

実物を見てみると、モナカ生地とアイスの間にはチョコの層が。このチョコが、ブラックサンダーを思わせるザクザク食感なんです。

かじるごとにザクザク！ チョコモナカアイスは「パリパリ」食感を特徴にしたものが多いですが、こちらはさらに歯ごたえが楽しい「ザクザク」。食べ応えもあって、ハマりそうです。

食べる前から確信していましたが、やはり間違いないおいしさ。定番にしてほしいくらいですが、数量限定なのでなくなり次第終了です。

これは多くのチョコモナカ好きに食べてほしい～！ ぜひ、食べ逃しのないように。

さらに、「ブラックサンダー メロンパン」もファミマコラボでは初登場です。

■ブラックサンダー メロンパン（198円）

メロンパンにチョコクリームを絞り、バタービスケットとココアビスケットをトッピング。さらにチョココーティングをかけ、ブラックサンダーらしい味わいとザクザク食感を表現したとのこと。

メロンパンの上の部分がザクザク食感！

メロンパンのおいしさとブラックサンダーの食感の楽しさが合わさって、最強感のあるメロンパンです。これもいいコラボ。いいよ、ファミマわかってる！

ご当地サンダーのフレーバーもスイーツで展開

また、スイーツ商品では、お土産の定番となっている地域限定の「ご当地サンダー」のフレーバーを取り入れています。

■白いブラックサンダー クッキー＆クリームシュー（238円）

北海道限定「白いブラックサンダー」をイメージしたシュークリーム。北海道牛乳を使用したバニラクリームにクランチを加え、ゴツゴツしたココアクッキー生地に詰めています。

「白いブラックサンダー」はブラックサンダーの中でも、非常に甘い（それがおいしい！）印象があるのですが、こちらもやっぱりとことん甘～い！

中のバニラクリームも甘甘。クランチのアクセントで食べ進めやすく、これもハマりそうです。

■京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ（258円）

京都限定ブラックサンダーの抹茶味をイメージしたガトーショコラ。ココアクランブルをトッピングし、抹茶チョコソースをかけて、ザクザク食感と抹茶の味わいを両立しているんだとか。

コラボの中では“抹茶”のブラックサンダーだけに、ほろ苦さもあり少し大人な路線。ブラックサンダーが上品なスイーツに仕立てられています。今回のラインナップの中では、比較的落ち着いた味わいかも。

■大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）（268円）

こちらは昨年人気だった「ザクザクチョコクッキーサンド」を、大阪ブラックサンダーのコテコテな味わいで表現してリニューアルしたもの。チョコとキャラメルの相性が楽しめる、ザクザク食感のクッキーサンドです。

キャラメルの風味が濃厚で、甘さはかなり強め。これぞコテコテ。

ザクザク食感で気分もシャキッと!?

いずれも「ザクザク」食感でブラックサンダー感が楽しめます。あのブラックサンダーとのコラボですから、どれも間違いない味。

甘いものがほしいときのおやつにはもちろん、ザクザク食感で意外と気分もシャキッと。ちょっとした眠気覚ましにもよさそうです（笑）。

数量限定の商品もあるので、気になるものは早めに食べましょう！ザクザクしちゃおう！

※記事中の価格は税込み