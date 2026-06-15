【1週間限定】てんや「上天丼」160円引き！持ち帰りお得ウィーク

天丼チェーンの「てんや」および「天ぷらてんや」は、お得な持ち帰り商品を販売する「てんやWeek!!」を本日より開催します。

1週間限定「てんやウィーク」がスタート

「てんやWeek!!」は毎月恒例のイベントで、今月は6月15日～21日までの1週間限定で「てんやの上天丼弁当」を特別価格600円（通常760円）で販売。

■てんやの上天丼弁当（お新香付き）

内容：海老2本・れんこん・かぼちゃ・いんげん

760円→特別価格600円

持ち帰り限定で、店内飲食は割引の対象になりません。また、割引券・サービス券・クーポン券・リッチモンドクラブ10％OFF優待とは併用不可です。

一部店舗をのぞく全店で実施。以下が販売を実施しない店舗の一覧です。

50円引き券の配布も！

また、6月は「てんや Week!!」期間中に「税込50円引き券」を対象店でプレゼントする企画も実施されます。



50円引き券は、丼・定食などメインの商品注文時に1会計につきひとり1枚まで利用できます。期限は、7月31日まで。実施しない店舗もあるので詳しくは公式のお知らせ（コチラ）をチェックしてください。



※記事中の価格は税込み

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