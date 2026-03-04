本日スタート！マクドナルド春の「てりたま」3年ぶり“レモンタルタル”復活

マクドナルドは、「てりたまバーガー」をはじめとしたシリーズ商品「てりたまファミリー」を本日3月4日より期間限定で発売します。

てりたまファミリー6種が登場

マクドナルドのてりたまは今年で30周年を迎えます。今回は定番の「てりたまバーガー」「チーズてりたま」を始め、2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」がリニューアル復活します。

さらに「マックフィズ／マックフロート」など全6種がラインアップ。

▲てりたまバーガー

単品440円～／バリューセット740円～

ポークパティに、しょうがやリンゴ、隠し味のにんにくを加えたてりやきソースを合わせ、たまご、レタス、スイートレモンソースとともにゴマ付きバンズでサンド。甘辛いてりやきソースとたまごの組み合わせが特徴の、マクドナルド春の風物詩ともいわれる限定メニュー。

▲チーズてりたま

単品470円～／バリューセット770円～

「てりたまバーガー」にチェダーチーズを加えたメニュー。てりやきソースを絡めたポークパティに、たまご、レタス、チェダーチーズ、スイートレモンソースを合わせてゴマ付きバンズでサンド。てりやきソースとたまご、チーズのバランスが楽しめる仕立て。

▲瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま

単品510円～／バリューセット810円～

2023年に登場した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」が3年ぶりにリニューアルして復活。瀬戸内産レモンを刻んだタルタルソースにレモン果汁を加え、より爽やかな味わいに仕上げたといいます。てりやきソースを絡めたポークパティに、たまご、レタス、ベーコン、レモンタルタルソースを合わせています。

▲てりたまマフィン（朝マック）

単品420円～／バリューセット620円～／コンビ480円～

「てりたまマフィン」は、「てりたまバーガー」の味わいを朝マックで楽しめるメニュー。ソーセージパティにてりやきソースを絡め、たまご、レタス、スイートレモンソースとともにイングリッシュマフィンでサンド。10時30分までの朝の時間帯限定で提供されます。

▲マックフィズ とちおとめ白桃

単品300円～／バリューセット＋50円

ももの甘みと、とちおとめの香りが広がるフルーティーな炭酸ドリンク。春をイメージしたピンク色の見た目も特徴。

▲マックフロート とちおとめ白桃

単品380円～／バリューセット＋70円

「マックフィズ とちおとめ白桃」にソフトクリームをトッピング。「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃」共にとちおとめ果汁、もも果汁あわせて1％使用しています。

注目は瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま

春らしい「レモンの爽やかさ」の期待

3年ぶりに登場する「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」はレモンの風味の爽やかさが当時も評判でした。今回はさらにパワーアップしたとのことで、春を感じる爽やかさに期待です。

春の気配を感じつつ、てりたまにかぶりついてみましょう！

※記事中の価格は税込み