ほっかほっか亭の「のり弁」にシュウマイがプラス！ それって最高！2月26日～

持ち帰り弁当の「ほっかほっか亭」は、2月26日から「シュウマイ1コプレゼントキャンペーン」を実施します。



のり弁当をはじめとする「のりシリーズ」および「のりカスタマイズシリーズ」を購入した人に、追加料金なしでシュウマイ1コをプレゼント。キャンペーンは予定数がなくなり次第終了です。

のり弁当に「シュウマイ」がついてくる無料キャンペーン

2月26日は“包む”の語呂合わせから日本シュウマイ協会が制定した“シュウマイの日”です。この日にあわせて、シュウマイの味わいを知ってもらう機会としてキャンペーンを実施。

対象となるのは、不動の人気メニューであるのり弁当を含む、のり煮たまご弁当、のり唐揚弁当、のり煮たまご唐揚弁当、のりシュリンプ弁当、のり明太弁当、のりかきあげ弁当、アジフライのりタル弁当です。いずれも店頭注文に限り、シュウマイ1コがプレゼントされます。

キャンペーンは数量限定で、なくなり次第終了となります。対象地域は全国の多くの店舗に及びますが、一部実施していない店舗もあります。また、来店客のみが対象で、モバイルオーダーや配達サービスは対象外です。

■シュウマイ1コプレゼントキャンペーン 概要

実施期間：2月26日～ なくなり次第終了

対象注文：店頭注文で「のりシリーズ」「のりカスタマイズシリーズ」をご購入のお客さま

対象商品：のり弁当、のり煮たまご弁当、のり唐揚弁当、のり煮たまご唐揚弁当、のりシュリンプ弁当、のり明太弁当、のりかきあげ弁当、アジフライのりタル弁当

プレゼント内容：シュウマイ1コ

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で実施

※店頭注文のみ対象、モバイルオーダー・配達・配達代行サービスは対象外

ほっかほっか亭といえば「のり弁当」！

2月26日が「シュウマイの日」って、ご存知でしたか？



ほっかほっか亭は日本シュウマイ協会の会員というのもあり、シュウマイには力を入れています。国産豚肉を100%使用し、お店で丁寧にせいろで蒸して、ふっくら仕上げる自身の一品。



キャンペーンでは、いつもののり弁当を選ぶだけで、シュウマイが1つ付いてくるというのはうれしいですね。ほっかほっか亭は「のり弁当の元祖」とも言われており、のり弁ファンも多いはず。

なくなり次第終了なので、早めに立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。