これはアリ！吉野家「牛丼＋油そば」並セット1000円以下の満足メニュー

牛丼チェーン「吉野家」は、「牛丼・油そばセット」を3月12日11時より、一部店舗を除く全店で販売します。

牛丼＋油そばの満足セット

看板商品の「牛丼」に「油そば」を組み合わせたセットです。

油そばは、太めのもちもち麺に背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めた一品。メンマ、のり、青ねぎをトッピングしています。さらに、別添えのお酢やラー油で味変も楽しめます。

牛丼、油そばともにサイズ変更が可能で、牛丼は小盛、並盛、アタマの大盛、大盛、特盛、超特盛の6サイズから選択可能。油そばはミニ・並の2サイズが用意されています。

＜価格例（店内飲食）＞

・「牛丼（並）・油そば（並）セット」950円

・「牛丼（並）・油そば（ミニ）セット」800円

※テイクアウトは軽減税率が適用され、価格が異なります。

油そば単体での販売はなし

吉野家といえば、昨年初の麺商品として「牛玉スタミナまぜそば」を発売し、話題を呼びました。今回の「油そば」は、まぜそばに続く吉野家の麺シリーズと言えそうです。

ただしメニューを確認すると、どうやら油そば単体での販売はないようです。

セットを前提とした、牛丼との相性を考えて開発された油そば。気になりますよね。

並セット1000円以下とハードルが低い価格なので、牛丼だけでは少し物足りないときに選んでみてはいかがでしょう。



※記事中の価格は税込み