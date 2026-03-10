このページの本文へ

3月12日発売

これはアリ！吉野家「牛丼＋油そば」並セット1000円以下の満足メニュー

2026年03月10日 11時40分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

牛丼も麺も食べたい時に

　牛丼チェーン「吉野家」は、「牛丼・油そばセット」を3月12日11時より、一部店舗を除く全店で販売します。

牛丼＋油そばの満足セット

　看板商品の「牛丼」に「油そば」を組み合わせたセットです。

牛丼、油そばともにサイズを選べる

　油そばは、太めのもちもち麺に背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めた一品。メンマ、のり、青ねぎをトッピングしています。さらに、別添えのお酢やラー油で味変も楽しめます。

　牛丼、油そばともにサイズ変更が可能で、牛丼は小盛、並盛、アタマの大盛、大盛、特盛、超特盛の6サイズから選択可能。油そばはミニ・並の2サイズが用意されています。

＜価格例（店内飲食）＞
・「牛丼（並）・油そば（並）セット」950円
・「牛丼（並）・油そば（ミニ）セット」800円
※テイクアウトは軽減税率が適用され、価格が異なります。

油そば単体での販売はなし

　吉野家といえば、昨年初の麺商品として「牛玉スタミナまぜそば」を発売し、話題を呼びました。今回の「油そば」は、まぜそばに続く吉野家の麺シリーズと言えそうです。

　ただしメニューを確認すると、どうやら油そば単体での販売はないようです。

　セットを前提とした、牛丼との相性を考えて開発された油そば。気になりますよね。

　並セット1000円以下とハードルが低い価格なので、牛丼だけでは少し物足りないときに選んでみてはいかがでしょう。

※記事中の価格は税込み

