ナポリタンもミートソースも550円！人気スパゲッティ店が感謝祭

和風スパゲッティなどを提供するレストラン「壁の穴」は、6月16日に「大感謝祭」イベントを開催します。

月イチで壁の穴の定番スパが550円に

壁の穴では恒例イベントとして毎月第3火曜に「大感謝祭」を開催しており、今月は16日に実施します。

当日限定で、「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」をそれぞれ特別価格550円で販売。実施店舗は東京・千葉・神奈川・埼玉・大阪の8店舗です。

【6月16日 大感謝祭対象メニュー】

▲「壁の穴風ナポリタン」（特別価格550円）



独自のレシピで改良した、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴のナポリタン。素材の味を生かした仕上がりだといい、“何かひと味違う”味わいとうたう。

▲「“伝説”のミートソース」（特別価格550円）



素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた、野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かしたミートソース。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品という。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」（特別価格550円）



辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになるという一品。



【実施店舗】

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

550円って安くない!?

壁の穴は1953年に創業され、和風スパゲッティの先駆けのお店として有名です。



歴史のあるお店の人気メニューをこの価格で食べられるのはこの大感謝祭だけ。物価高の昨今、老舗のレストランでワンコインちょっとで食事ができるというのはうれしいですね。お近くに店舗がある人はぜひ日程を確認しておきましょう。

（※文中の価格はすべて税込）