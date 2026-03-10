すごっ！かつや新作「ウルトラエッグカツ丼」チャーシューもベーコンも全部のせ

とんかつチェーンの「かつや」は、「ウルトラエッグカツ丼」「ウルトラエッグカツ定食」を3月13日より期間限定で発売します。
3種の肉＋ロースカツの「ウルトラエッグカツ丼」
ボリューム満点のメニューが自慢のかつやから、"肉好き"のための新メニュー。なんと「チャーシューエッグ」と「ベーコンエッグ」と「ソーセージエッグ」と「ロースカツ」が一緒に楽しめる内容です。
▲ウルトラエッグカツ丼
979円（券売機店舗：980円）
看板メニューのロースカツと、チャーシュー、ベーコン、ソーセージ、そして目玉焼きをのせています。味付けは、甘辛醤油タレにブラックペッパーと「シンプルな王道の味付け」としています。
▲ウルトラエッグカツ定食
1089円（券売機店舗：1090円）
目玉焼きをくずしながら食べるのがオススメなんだとか。テイクアウトも用意されています。
（テイクアウトメニュー）
▲ウルトラエッグカツ丼弁当
961円（券売機店舗：980円）
▲ウルトラエッグカツ弁当
1069円（券売機店舗：1090円）
もう、なにがなんだか……
リリースには、商品を勧めるにあたり「頑張っていると無性にチャーシューエッグとベーコンエッグとソーセージエッグとロースカツを一緒に食べたくなる気分の時ありますよね？」と書かれています。……そんな気分、あります？
チャーシューにベーコンにソーセージ、さらにロースカツ。肉の主役級がずらりと並ぶ豪華メンバー。いろいろなのってわちゃっとした見た目ですが、これは間違いない。
味付けは甘辛醤油にブラックペッパーとシンプルなので、意外と飽きずに最後までかっこめそうです（たぶん）。頑張っている自分を鼓舞したいとき、いかがでしょう。
※記事中の価格は税込み