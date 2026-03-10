すごっ！かつや新作「ウルトラエッグカツ丼」チャーシューもベーコンも全部のせ

とんかつチェーンの「かつや」は、「ウルトラエッグカツ丼」「ウルトラエッグカツ定食」を3月13日より期間限定で発売します。

3種の肉＋ロースカツの「ウルトラエッグカツ丼」

ボリューム満点のメニューが自慢のかつやから、"肉好き"のための新メニュー。なんと「チャーシューエッグ」と「ベーコンエッグ」と「ソーセージエッグ」と「ロースカツ」が一緒に楽しめる内容です。

▲ウルトラエッグカツ丼

979円（券売機店舗：980円）

看板メニューのロースカツと、チャーシュー、ベーコン、ソーセージ、そして目玉焼きをのせています。味付けは、甘辛醤油タレにブラックペッパーと「シンプルな王道の味付け」としています。

▲ウルトラエッグカツ定食

1089円（券売機店舗：1090円）

目玉焼きをくずしながら食べるのがオススメなんだとか。テイクアウトも用意されています。

（テイクアウトメニュー）

▲ウルトラエッグカツ丼弁当

961円（券売機店舗：980円）

▲ウルトラエッグカツ弁当

1069円（券売機店舗：1090円）

もう、なにがなんだか……

リリースには、商品を勧めるにあたり「頑張っていると無性にチャーシューエッグとベーコンエッグとソーセージエッグとロースカツを一緒に食べたくなる気分の時ありますよね？」と書かれています。……そんな気分、あります？

チャーシューにベーコンにソーセージ、さらにロースカツ。肉の主役級がずらりと並ぶ豪華メンバー。いろいろなのってわちゃっとした見た目ですが、これは間違いない。

味付けは甘辛醤油にブラックペッパーとシンプルなので、意外と飽きずに最後までかっこめそうです（たぶん）。頑張っている自分を鼓舞したいとき、いかがでしょう。



※記事中の価格は税込み