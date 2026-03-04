マクドナルド新作、サクふわ「ショートケーキパイ」が楽しみすぎ！ いちご果肉入りで春うらら

マクドナルドは新作スイーツパイ「いちごショートケーキパイ」を3月11日より発売します。

新作スイーツパイ「いちごショートケーキパイ」

3月4日よりスタートした「てりたまファミリー」のスイーツとして加わる、春らしい華やかなサイドメニュー。

▲いちごショートケーキパイ

220円～

いちごのショートケーキをイメージした新作のスイーツパイです。ふわっとしたケーキ生地に、なめらかな口あたりのミルククリームと果肉入りのいちごフィリングを合わせ、サクサクのパイ生地で包んでいます。

じゅわっと広がるいちごの甘酸っぱい味わいとミルククリームのやさしい甘さ、ふわっとしたケーキ生地の3層のおいしさと多彩な食感を楽しめるといいます。

まるでショートケーキ!?

マクドナルドのリリースによると、パイなのにまるでショートケーキのような、「サクふわ・とろ～り食感」が楽しめると紹介されています。スイーツ好きには気になりますね！

見た目も、パイ生地からピンクで春らしさばっちり。

「いちごショートケーキパイ」は3月11日スタートですが、てりたまファミリーはもう始まっていますよ！ 春、来てます！

・関連記事：本日スタート！マクドナルド春の「てりたま」3年ぶり“レモンタルタル”復活

※記事中の価格は税込み