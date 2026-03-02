このページの本文へ

「ファミリーマート45周年プロジェクト」を発表

ファミチキ＋おむすびで「100円引き」など！ ファミリーマート45周年でおむすびに本気

2026年03月02日 17時30分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ファミリーマート45周年プロジェクトとは？

　ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。これに向け、「ファミリーマート45周年プロジェクト」の発表会が2月下旬、都内で開催されました。記者ナベコが参加してきましたよ。

発表会にはファミリーマートのCMキャラクターを務める吉田鋼太郎さんと八木莉可子さんも登場しました

ファミマ「いちばんチャレンジ」をスタート
8つの“いちばん”を掲げる

　発表会には、2021年3月から2026年2月末まで代表取締役社長を務めた細見研介氏が登壇。40周年以降に掲げてきた「チャレンジするコンビニ」としての取り組みを振り返りました。

2月末に任期を終えたファミリーマートの元代表取締役社長・細見研介氏。「そろそろ一位を交代しよう」と掲げた渋谷駅の広告展開も、細見氏の在任中に打ち出された施策のひとつでした

　コンビニ業界初となるファッションショーの開催や、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手をおむすびアンバサダーに起用した施策などを紹介しました。

　そのうえで、45周年の節目に掲げる新たな方針として「一番チャレンジ」プロジェクトを発表。50周年に向け、継続的に取り組んでいく考えを示しました。

　なお細見氏は2月末をもって代表取締役社長を退任し、伊藤忠商事の役員に復帰したと報じられています。発表会では「私自身も、これからも大好きなファミリーマートを支援してまいります」とコメントしました。

８つの「いちばんチャンレジ」

　続いて登壇した、エグゼクティブ・ディレクター CMOでマーケティング本部およびデジタル事業本部を統括する足立光氏は、「いちばんチャレンジ」について説明。

　「いちばんおいしい」「いちばんおトク」「いちばんわくわく楽しい」「いちばんステキが見つかる」「いちばん革新的・最先端」「一番環境にやさしい」「いちばん働きたい」「いちばん地域に愛される」という8つのテーマを掲げました。

エグゼクティブ・ディレクターCMO(兼)マーケティング本部長 CCRO(兼)デジタル事業本部長　足立光氏

　ファミリーマートでは40周年以降、「もっとおいしく」「楽しいおトク」など5つのキーワードを軸に施策を進めてきました。今回の「いちばんチャレンジ」は、それらの流れを引き継いだもので、今後の重点分野を明確にしています。

　足立氏は、単なる数字としての「一番」ではなく、ユーザーひとりひとりにとって“いちばん”であり続けるため、「ファミリーマート自身が誰よりも挑戦を続けていく」という決意を込めた取り組みであると説明しました。

主力カテゴリー「おむすび」を強化！
増量＆お得キャンペーンも

商品本部デリカ食品部長 木内智朗氏

　具体的に「いちばんおいしい」の取り組みの一環として、おむすびの強化策が発表。商品本部デリカ食品部長の木内智朗氏が説明しました。

　ファミリーマートでは専門店「ぼんご」監修のおむすびなど、昨年打ち出したおむすびの施策が反響が大きかったとのこと。中でも、通常の手巻おむすびの約1.5倍のボリュームの「大きなおむすび」は「1個でしっかり満足したい」というニーズを捉えて好調。

大きなおむすびが好調

　3月3日より、この「大きなおむすび」を、2023年より順次導入している「ふわうま製法」へ切り替え、よりふっくらとした食感へ刷新すると発表。

大きなおむすびが「ふわうま製法」に

　さらに同日より、ふわうま製法を導入済みの定番おむすびにおいて、価格据え置きのまま中具を約1.5倍に増量する「中具増量キャンペーン」を実施。シーチキンマヨネーズや紅鮭などの定番商品を、3週にわたり週替わりで展開します。

定番おむすびは増量キャンペーン

　あわせて「45周年大感謝祭」の施策として、「おむすび2個購入ごとに45円引き」となるキャンペーンも実施。増量商品も対象に含まれ、2個購入してもお手頃な300円台。

おむすび2個買うごとに45円引き。3月3日～

　さらに3月10日からは、おむすびのと併買率1位というホットスナック「ファミチキ」と「おむすび」をセット買いすると、100円引きになるキャンペーンが始まります。

ファミチキ＋おむすびのセット買いが100円引きに。3月10日～

　木内氏は、大きなおむすびの刷新に加え、定番商品の強化やキャンペーン施策を組み合わせることで、“守り”と“攻め”の両立を実現し、大谷翔平選手のように期待を超える「ホームラン」となる打ち出していきたいと、野球になぞらえて語りました。

腕時計や新ユニフォームも！
いろいろ楽しげなファミマの45周年

ファミリーマートの腕時計を身に着けたる吉田鋼太郎さんと八木莉可子さん

　このほか、「一番ステキが見つかる」の取り組みとしてファミリーマート初となる腕時計を披露。また、「一番働きたい」の分野では、コンビニエンスウェアを活用した新ユニフォームを今秋より導入予定であることも発表されました。ファミリーマートのブランドの腕時計、気になりますね！

出先で急に腕時計が必要になっても安心

　いろいろな取組みが順次展開されますが、まず注目はおむすびの進化＆キャンペーン。3月10日からスタートするおむすび×ファミチキのあわせ買いセールは、ファミマならではのあわせ技で話題になりそうです。100円割引は大きいですね。お得な期間をチェックしていきましょう！

「ふわうま製法」を採用した手巻・直巻おむすび6種類を含む合計9種類のおむすびは、「新生、おむすびJAPAN。」として展開。発表会では、大谷翔平選手の新ビジュアル公開で盛り上がりました

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧