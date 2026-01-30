松屋「牛焼肉定食」100円引き！60周年記念、肉質もよりおいしく

牛めしの松屋は「牛焼肉関連100円引きフェア」を、2月3日10時から2月10日9時59分までの1週間、全国の店舗で開催します（一部店舗をのぞく）。

松屋「牛焼肉関連100円引きフェア」

60周年記念企画の一環として、松屋では不動の人気メニューである「牛焼肉定食」の品質を向上させるとしています。



具体的には、「牛焼肉定食」にはもともとアメリカ産およびカナダ産の牛肉を使用していますが、それぞれの国が定める肉質等級のうち、上位2ランクに絞って採用。



「牛焼肉関連100円引きフェア」では、そのおいしさを試してもらうべく、対象メニューである「牛焼肉定食」「牛焼肉ピリ辛炒め定食」「新焼き牛めし」の3品が100円引きで提供します。ダブル定食・各種セットも対象。

牛焼肉定食は、焼き上げた牛肉に焼肉のたれを合わせた定番メニューです。定食のライスは大盛、特盛が無料で、ダブル定食や各種セットも割引対象です。

焼肉のたれはポン酢、甘口、バーベキューの3種類が用意されており、ポン酢には高知県産ゆず果汁を使用しています。

なお、フェア期間中、牛焼肉100円引きフェア対象メニューをテイクアウトすると、「豚汁」が通常価格より140円引きの100円で購入できます。

対象店舗は一部店舗を除く全国の松屋で、販売の有無や時間帯は店舗により異なります。

パワーアップした牛焼肉をお得に！

松屋フーズは2026年で60周年を迎えます。60周年企画の第1弾として、年明けに「生野菜」50円引きフェアを開催し、今回が第2弾。



松屋の定番でもある牛焼肉メニューを、期間限定で少し気軽に選べるのがうれしいですね。

パワーアップした牛焼肉メニューを試すきっかけとして、立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。