このページの本文へ

コレだよね、コレ！幸楽苑「ゆず塩らーめん」が登場しているぞ。150円お得なセットも

2026年02月04日 11時05分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　幸楽苑は2月2日より、期間限定メニュー「ゆず塩らーめん」を全店で販売中です。

ゆず果汁を加えた「ゆず塩らーめん」

▲ゆず塩らーめん　830円

　ゆず塩らーめんは、豚と鶏ガラを炊きだしたスープに、ホタテ、鰹節、昆布などの旨みを重ね、ゆず果汁を加えた商品です。

　ゆずの香りと酸味を活かした塩味のスープに、水菜やキャベツ、もやしなど7種の野菜と、豚と鶏の2種のチャーシューを盛り付けています。

　同商品を中心にしたセットメニューも用意されています。

▲ゆず塩らーめん餃子セット　通常1110円→1030円　※80円お得

▲ゆず塩らーめんチャーハンセット　通常1200円→1130円　※70円お得

▲ゆず塩らーめんミックスセット　通常1480円→1330円　※150円お得

※「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンを取り扱っていません

お待ちかねのさっぱり系ラーメン

　「ゆず塩らーめん」は幸楽苑でたびたび登場している期間限定メニューでお待ちかねの人もいるのでは。

　ゆずの香りを取り入れた塩らーめんで、定番とはまた違ったさっぱり系の味わいを楽しみたい時にぴったり。

　単品のほか、お得なセットも用意され、お腹の空き具合に合わせて選べるのもうれしいポイントです。季節限定メニューなので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧