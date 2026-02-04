コレだよね、コレ！幸楽苑「ゆず塩らーめん」が登場しているぞ。150円お得なセットも

幸楽苑は2月2日より、期間限定メニュー「ゆず塩らーめん」を全店で販売中です。

ゆず果汁を加えた「ゆず塩らーめん」

▲ゆず塩らーめん 830円

ゆず塩らーめんは、豚と鶏ガラを炊きだしたスープに、ホタテ、鰹節、昆布などの旨みを重ね、ゆず果汁を加えた商品です。

ゆずの香りと酸味を活かした塩味のスープに、水菜やキャベツ、もやしなど7種の野菜と、豚と鶏の2種のチャーシューを盛り付けています。

同商品を中心にしたセットメニューも用意されています。

▲ゆず塩らーめん餃子セット 通常1110円→1030円 ※80円お得

▲ゆず塩らーめんチャーハンセット 通常1200円→1130円 ※70円お得

▲ゆず塩らーめんミックスセット 通常1480円→1330円 ※150円お得

※「幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家」ではチャーハンを取り扱っていません

お待ちかねのさっぱり系ラーメン

「ゆず塩らーめん」は幸楽苑でたびたび登場している期間限定メニューでお待ちかねの人もいるのでは。



ゆずの香りを取り入れた塩らーめんで、定番とはまた違ったさっぱり系の味わいを楽しみたい時にぴったり。

単品のほか、お得なセットも用意され、お腹の空き具合に合わせて選べるのもうれしいポイントです。季節限定メニューなので、お見逃しなく！

※価格は税込み表記です。