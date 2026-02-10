やば！かつや「鍋焼き風カツ丼」“うどん”入りで登場　カツ×エビまで、ボリューム把握不能

かつやは「鍋焼きカツ煮定食」「鍋焼き風カツ丼」を2月13日より期間限定で販売します。

うどん入り！かつやの「鍋焼きカツ煮」

熱々の鉄鍋で提供する“鍋焼き”風メニュー。なんとうどん入りです。

▲鍋焼きカツ煮定食

1089円／1090円（券売機店舗）

「鍋焼きカツ煮定食」は、ロースカツ・海老フライ・白菜・かまぼこ、そしてうどんをほんのり甘い白だしつゆに合わせ、“おとし玉子”で仕上げた“鍋焼きカツ煮”がメイン。うどんを合い盛りにすることで、かつやらしいボリューム感もしっかり発揮されています。

衣に白だしの旨みがじゅわっと染み込み、頬張るとひと口ごとにやさしい味わいが広がるんだとか。とろりとした玉子をロースカツや海老フライに絡めることで、よりまろやかに楽しめるとしています。

白だしが染みたうどんは、〆（しめ）にするのもよし、うどんをおかずにご飯をかきこむのもよしということ。

「柚子胡椒ダレ」が別添え。途中で加えて、引き締まった味わいへ味変もできるんだとか。

▲鍋焼き風カツ丼

979円／980円（券売機店舗）

定食とは異なる仕立ての「鍋焼き風カツ丼」は、「鍋焼きカツ煮定食」同様の具材を玉子とじにしてご飯に盛り付けています。「鍋焼き風カツ丼」は、お弁当としてテイクアウトも可能です。

▲［テイクアウト］鍋焼き風カツ丼弁当

961円／980円（券売機店舗）

脳が溶けそう。これはカツ丼？

“鍋焼きカツ”という聞いたことのないジャンル、しかも「まさか」のうどん入り。これはいったい、カツメニューなのでしょうか。いろいろ超越してきていて、かつやさんすごいな……としみじみ思います。

定食か、丼かを選べるのも妙。もちろん、どちらもうどん入りです。一回で気持ち2食分、ガッツリ食べたいときにチョイスしたい！

※記事中の価格は税込み