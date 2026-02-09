ミートソース、お前もか！ローソン「盛りすぎ」で50％増量に！今週も本気【3週目】

ローソン「盛りすぎチャレンジ」が今週も開催中！

ローソンが1月27日より4週にわたって実施している「盛りすぎチャレンジ」は今週で3週目。

価格据え置きで具材や重量などを増量する好評のフェアで、今回は過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して順次発売しています。

本記事では、2月10日（※一部商品は9日）発売の商品を紹介します。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

3週目（2月9日～）発売の商品をチェック！

【2月9日（月）発売】

▲盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）（194円）

従来品の「大きなチョコシュー」と比較して、チョコクリームとホイップクリームの量を約50%増量。香りのよいチョコクリームとホイップクリームの2層仕立て。

※2月9日（月）夕方頃発売

▲盛りすぎ！ふわもち生シフォン（257円）

従来品の「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を約50%増量。ふわふわ、もっちり食感のシフォン生地に、北海道産生クリーム入りホイップクリームをたっぷりのせた。

※2月9日（月）夕方頃発売

▲盛りすぎ！ミートソース（697円）

従来品の「大盛ミートソース」と比較して、麺・ソース重量を約50%増量。肉の旨みがきいたボリューム満点のミートソース。

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月10日（火）発売】

▲盛りすぎ！ハムサンド（343円）

従来品の「ハムサンド」と比較して、ハムを約50%増量。旨みのあるハムを主役に、きゅうりの食感とからしマヨネーズをアクセントにした。

▲盛りすぎ！和風シーチキン マヨネーズおにぎり（181円）

従来品の「和風シーチキン マヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増量。だしと醤油ベースのたれで炊いたごはんに、シーチキン®マヨネーズを合わせた。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当（592円）

従来品の「鶏のから揚げ弁当」と比較して、から揚げの個数を50%以上増量し、8個入りにした。衣がサクサクの鶏のから揚げが楽しめる弁当。

※沖縄での販売はない。北海道では仕様・価格が異なる

※店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗にて発売

▲盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX味（278円）

従来品の「からあげクン レギュラー（5個入）」と比較して、総重量を約50%増量。

※2月10日（火）～2月23日（月）の期間、6個入で提供

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量 116g（148円）

従来品の「ミニ歌舞伎揚 77g」と比較して、総重量を約50%増量。サクッと香ばしく、甘口しょうゆ味があとをひく。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ちゃんぽん 50％増量（168円）

従来品の「ちゃんぽん」と比較して、麺・かやく量を約50%増量。野菜の甘みと、豚・海鮮のまろやかな旨みが特長。

※ナチュラルローソンでの販売はない

「ミートソース」「ハムサンド」など

定番が増量していて見逃せない

今回の記事で紹介した商品以外にも、「メガホットコーヒー」などキャンペーン期間をとおして販売されている商品もあります。



3週になっても注目商品が続々。「ミートソース」「ハムサンド」「和風シーチキン マヨネーズおにぎり」など、日ごろからファンが多いであろう定番の増量商品が登場しているのがうれしいです。



今の期間だけのボリュームアップなので、知らずに買い逃してしまうのはおしい！ ぜひローソン店舗で探してみて。

※記事中の価格は税込み