天丼弁当が160円値引き「600円」に！てんやで1週間限定

天丼チェーンの「てんや」および「天ぷらてんや」は、2月16日〜22日の期間「てんやWeek!!」を実施し、持ち帰りの「海老と野菜の上天丼弁当」を特別価格600円で販売します（一部店舗をのぞく）。

上天丼弁当が760円→600円に

「てんやWeek!!」はてんやが毎月実施している持ち帰り限定のキャンペーンです。

割引対象の「海老と野菜の上天丼弁当」は海老2本・なす・かぼちゃ・いんげんを盛付けており、お新香付きで提供されます。通常価格760円のところ、期間中は160円引きの600円。



割引券・サービス券・クーポン券・リッチモンドクラブ10％OFF優待とは併用不可です。

全国の店舗で実施されますが、一部販売対象外の店舗があります。以下が販売を実施しない店舗の一覧です。

＜販売対象外店舗＞

【てんや】諏訪店／松本双葉店／佐久平店／長野徳間店／川中島店／富山本郷新店／高岡宮田町店／仙台六丁の目店／上里SA店／富士川SA店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店／未来ダイニング文京グリーンコート店／川崎アゼリア店／刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店／けやきウォーク前橋店／イオンモール大日店／新千歳空港店／銀座店（1月13日～2月28日休業）／府中店（2月16日休業）／サンシャイン店（2月16日休業）／聖蹟桜ヶ丘店（2月17日休業）／ボーノ相模大野店（2月17日18時～22時休業）／ららぽーと柏の葉東急ストア店（2月17日～2月18日休業）／ビーンズ赤羽店（2月18日休業）／錦糸町テルミナ２店（2月18日休業）／南砂町ショッピングセンターSUNAMO店（2月19日休業）／コクーンシティさいたま新都心店（2月19日休業）／あべのキューズモール店（2月19日休業）／トレッサ横浜店（2月19日休業）

※名鉄イン名古屋金山アネックス店は朝食時間帯（6:30～9:30）までの間は実施しない。

【天ぷらてんや】FKD宇都宮インターパーク店、川越野田店

「えび天1本無料券」のプレゼントも！

また同時に、2月の「てんやWeek!!」期間中に、持ち帰りの弁当・盛合わせを購入した人を対象に「お持ち帰り限定 えび天1本無料券」を配布するキャンペーンも実施されます。

本券1枚で、対象商品4品まで（各商品に海老天1本ずつ）利用できるというもの。各店1000枚限定です。一部店舗では実施されません。

ボリュームしっかりの天丼が600円

てんやのお弁当はボリューム感がしっかりしていますよね。さらに「海老と野菜の上天丼弁当」は海老が2本も盛り込まれた豪華な内容ですから、満足できること間違いなし。600円で購入できるのはありがたいです。

キャンペーンが1週間継続されるのもうれしいですね。お近くにてんやがある人は2月16日からのタイミングを狙ってみましょう！

※記事中の価格は税込み