このページの本文へ

2月17日発売

すき家「ローストビーフ丼」が帰ってくる！人気で一時休売にもなったあのメニュー、早期再販に歓喜

2026年02月10日 13時05分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

やったー！嬉しい復活

　牛丼のすき家は、「ローストビーフ丼」「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」を2月17日9時より発売します。

あの人気だった「ローストビーフ丼」が復活

　「ローストビーフ丼」はすき家で2025年11月から12月にかけて販売されて好評だったメニュー。この度復活です。

▲ローストビーフ丼
　並盛890円、ごはん大盛940円、特盛1490円、メガ2040円

　低温でじっくり加熱したローストビーフをご飯に盛り付けたメニュー。やわらかなローストビーフに、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレを合わせた、食欲をかき立てる組み合わせです。さらに、たまごをのせており、たまごのコクやホースラディッシュ（西洋わさび）の程よい辛みを加えて楽しめます。

▲サワークリームオニオン・ローストビーフ丼
　並盛980円、ごはん大盛1030円、特盛1580円、メガ2130円

　また、今回、ローストビーフにサワークリームソースとスライスオニオンをあわせた「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新たに登場します。

　サワークリームやタマネギ、ブラックペッパーなどを使ったサワークリームソース、シャキシャキのオニオンがローストビーフと相性抜群といいます。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレをまとった肉が調和し、やみつきになる味わいなんだとか。

早期の再販に歓喜！

　「ローストビーフ丼」は好評ゆえ、昨年の登場時には一時、販売休止になるほどの人気でした。冬の発売から早くも復活したということで、喜んでいるファンも多いでしょう。

　昨年も登場した醤油ダレのメニューは安定感がありますが、少し攻めたサワークリームソースも気になるところ。ナベコは販売期間中に、2種とも食べたい所存です。

※記事中の価格は税込み

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧