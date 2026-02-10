すき家「ローストビーフ丼」が帰ってくる！人気で一時休売にもなったあのメニュー、早期再販に歓喜

牛丼のすき家は、「ローストビーフ丼」「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」を2月17日9時より発売します。

あの人気だった「ローストビーフ丼」が復活

「ローストビーフ丼」はすき家で2025年11月から12月にかけて販売されて好評だったメニュー。この度復活です。

▲ローストビーフ丼

並盛890円、ごはん大盛940円、特盛1490円、メガ2040円

低温でじっくり加熱したローストビーフをご飯に盛り付けたメニュー。やわらかなローストビーフに、刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレを合わせた、食欲をかき立てる組み合わせです。さらに、たまごをのせており、たまごのコクやホースラディッシュ（西洋わさび）の程よい辛みを加えて楽しめます。

▲サワークリームオニオン・ローストビーフ丼

並盛980円、ごはん大盛1030円、特盛1580円、メガ2130円

また、今回、ローストビーフにサワークリームソースとスライスオニオンをあわせた「サワークリームオニオン・ローストビーフ丼」も新たに登場します。

サワークリームやタマネギ、ブラックペッパーなどを使ったサワークリームソース、シャキシャキのオニオンがローストビーフと相性抜群といいます。さっぱりとした味わいのサワークリームソースやオニオンと、濃厚な醤油ダレをまとった肉が調和し、やみつきになる味わいなんだとか。

早期の再販に歓喜！

「ローストビーフ丼」は好評ゆえ、昨年の登場時には一時、販売休止になるほどの人気でした。冬の発売から早くも復活したということで、喜んでいるファンも多いでしょう。

昨年も登場した醤油ダレのメニューは安定感がありますが、少し攻めたサワークリームソースも気になるところ。ナベコは販売期間中に、2種とも食べたい所存です。

※記事中の価格は税込み