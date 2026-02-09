【今週】松屋“カルビ増量”祭り、ケンタでは600円オトクな「チキン祭りパック」発売

ごきげんよう。アスキーグルメのナベコです。週末は都内でも雪が積もって白銀の世界にびっくり！雪ははかないと美しいのですが、路面に残った雪にはしばらく注意が必要そうです。



冬の真ん中。この記事にでは、寒い時期の活力になるような、今週発売の注目グルメを紹介します。

ローソン50％増量「盛りすぎ」フェア

3週目スタート 2月9日～

ローソンが1月27日より4週にわたって実施している「盛りすぎチャレンジ」は今週で3週目。

価格据え置きで具材や重量などを増量する好評のフェアで、今回は過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して順次発売しています。

口コミから生まれたカップヌードル

「チチチチリトマト ビッグ」2月9日～

日清食品は「カップヌードル チチチチリトマト ビッグ」（292円）を2月9日に全国で発売します。

SNS上での口コミに着目し、"チリトマト×チーズ" のカスタムをアレンジした一杯。

ピリ辛なチリトマトスープには、オレガノの香りをきかせており、3種のチーズ（パルメザン、エメンタール、ゴーダ）を使用した「特製トリプルチーズ味パウダー」が別添え。チーズの濃厚な香りとうまみで、コク深さが楽しめるということです。

やよい軒から自由度の高い

「豚まぶし定食」「焼サバまぶし定食」2月10日～

やよい軒は2月10日から「～三元豚使用～豚まぶし定食」「～骨取りサバ使用～焼サバと天ぷらのまぶし定食」を発売します。価格はいずれも1140円～。

やよい軒が近年展開している「こだわりの特撰シリーズ」の新作。それぞれ炙り豚重と焼サバ天ぷら重を主役に薬味やタレが付き、5通りで楽しめるのが特徴です。ごはんおかわりは無料。だしサービスも利用できます。

うれしい肉1.5倍増も

松屋「カルビ焼肉増量フェア」2月10日～

牛めしの松屋は2月10日10時～2月17日9時59分の1週間限定で、「カルビ焼肉増量フェア」を開催します。

60周年記念企画の一環。増量対象商品は、定番の「カルビ焼肉定食（お肉1.3倍）」をはじめ、「プルコギ定食（お肉1.5倍）」「キムカル丼（お肉最大1.5倍）」の3種の焼肉メニューです。



ダブル定食・各種セット、単品も、すべて対象になります。

お待ちかね！松のや 2月11日～

「ささみかつ」が帰ってくる

松のやでは2月11日15時より「ささみかつ」各種を発売します。

ささみかつは、しっとりやわらか、“高タンパク質・低脂肪”の鶏ささみ肉を使用した人気の期間限定メニュー。



タルタルソースと味わう「ささみかつ定食」はもちろん、さっぱり大根おろしがのった「鬼おろしポン酢ささみかつ定食」、濃厚な味わいがたまらない味噌ダレのかかった「味噌ささみかつ定食」の他、自慢のロースかつとの盛合せ定食などバラエティ豊富に用意されます。

ケンタッキーフライドチキン 2月12日～

600円お得な「春のチキン祭りパック」

ケンタッキーフライドチキンはお得な「春のチキン祭りパック」（1200円）を2月12日～3月10日の期間限定で販売します。

「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入りで、食べ応え抜群の内容。通常価格で単品にて購入した合算額は1800円となるため、600円お得です。

