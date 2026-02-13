お帰り！マクドナルド「チーチーダブチ」復活、2週間限定で

マクドナルドは、「チーズチーズダブルチーズバーガー」（通称チーチーダブチ）を2月18日から2週間限定で発売します。

人気“チーチーダブチ”が帰ってきた！

レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズをさらに2枚加えたチーズ好きにはたまらないバーガーです。愛称は“チーチーダブチ”。これまで期間限定で登場するたびSNSなどで話題になっていました。

▲チーズチーズダブルチーズバーガー

単品500円～／セット800円～

※店舗により価格が異なる

100％ビーフパティを2枚重ね、チェダーチーズを2枚サンドした「ダブルチーズバーガー」をベースに、まろやかなホワイトチェダーチーズを2枚プラス。

香ばしく焼き上げたビーフパティの力強い旨みに、とろける2種類・計4枚のチーズが重なり合い、一口ごとに満足感のある味わいが楽しめるといいます。チェダーのコクとホワイトチェダーのまろやかさが絶妙に調和し、ビーフの旨みを一層引き立てるんだとか。

2週間という短期間販売

うれしい復活！……と、思いきや、わずか2週間で終わってしまうとは。気づいたら終売していた、なんてこともありそう。

せっかくの機会を逃さないようチーチー好きは狙ってマクドナルドにいってみましょう。

※記事中の価格は税込み