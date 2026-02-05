このページの本文へ

2月12日スタート

ケンタ600円オトクな「チキン祭りパック」“2大チキン”が楽しめる

2026年02月05日 11時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

暦の上ではもう春！

　ケンタッキーフライドチキンはお得な「春のチキン祭りパック」を2月12日～3月10日の期間限定で販売します。

600円お得な「春のチキン祭りパック」

　春先のシーズンに向けた期間限定パック。

▲春のチキン祭りパック（1200円）
内容：オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー3ピース

　「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入りで、食べ応え抜群の内容。通常価格で単品にて購入した合算額は1800円となるため、600円お得です。

　また、パックを購入すると、「ポテト(S)」、「ビスケット」、「カーネルクリスピー」、「チョコパイ」、または「コールスロー(S)」（各2個セット）がいずれも、通常価格より190円もお得な390円で食購入できます。

実は春前に販売！なんでもない平日や週末にも

　「春のチキン祭りパック」は名前に“春”とつきますが、2月12日～3月10日の期間と、春本番の手前に売り出されます。ケンタでは例年お花見シーズンには、それ用のパック、バーレルが登場するので、今回の「春のチキン祭りパック」は、春の序盤戦といったところでしょうか。

　まだ、厳しい寒さが続くころではありますが、なんでもな平日や、週末のふとしたタイミングなど、特別なことがなくても食べたいパックです。

　ケンタを食べて寒さを乗り切りましょう！

※記事中の価格は税込み

