すた丼の50％増はエグイ！肉無料ボリューム増「肉の日」2月はダブル開催

「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」は、2月9日・28日限定で「肉の日キャンペーン」を実施します。

対象となるメニュー15品で、通常有料で提供している肉50％増量（290円相当）と同等量を無料で追加します。持ち帰りも対象としています。

原材料価格の上昇が続くなか、同店ではこうした環境下でも満足感のある一杯を提供したいという思いから、通常は毎月29日に実施している「肉の日キャンペーン」を、2月は特別に2回開催します。

「すた丼」「生姜焼き丼」は、各種セットメニューでも対象となります。腹五分目盛り・腹八分目盛りは対象外です。



■肉の日キャンペーン 対象メニュー

・すた丼 890円

・生姜焼き丼 950円

・すたみな焼き定食 930円

・生姜焼き定食 990円

・すたみな油そば 990円

・ぶっかけとろろ 1090円

・ネギポン酢 1090円

・旨辛ねぎ盛り 1090円

・ガーリックバター 1090円

・キムチ 1090円

・炙りチーズ黒胡椒 1190円

・香ばしバターにんにく 1190円

・南蛮タルタル 1190円

・鬼マヨ明太ポテサラ 1190円

・フライド山椒ラー油 1190円

物価高でも肉量は妥協なし！

物価高が続く中で、肉50％を無料で増量するキャンペーンはうれしいですね。

寒さが厳しい時期だからこそ、しっかり食べて気分を切り替えたいという人も多いのではないでしょうか。2月9日・28日の2回にわたり実施されるので、予定を合わせてお店に立ち寄っては？

※価格は税込み表記です。