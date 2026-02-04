このページの本文へ

スパゲッティーのパンチョより2月16日新発売

総重量約1.9kgの「姉御盛り」も！“肉山スパ”は牛×豚×鶏を重ねたボリューム麺

2026年02月04日 18時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　スパゲッティーのパンチョは2月16日より、大食いタレントのますぶちさちよが監修した期間限定メニューを発売します。

総重量約1.9kgにも対応！
パンチョの新作「台湾風肉山スパ」

　ナポリタン専門店「スパゲッティーのパンチョ」で今回登場するのは、牛肉、豚肉、鶏肉の3種を組み合わせた台湾風のスパゲッティーです。

▲肉！麺！酒！これが本気のさちよ盛り　牛豚鶏三種の台湾風肉山スパ
小1290円、並・大・メガ1490円、姉御盛り2190円

　甘辛く煮つけた豚バラ肉の「魯肉」、「鶏排」風の大きな鶏もも肉の唐揚げ、にんにくを使った牛豚あいびき肉の「台湾ミンチ」をトッピングしたスパゲッティーです。

　麺にはパンチョの極太麺を使用し、濃い味付けの具材を受け止める構成としています。鶏排風の唐揚げは2個をのせています。

▲麺量900gの「姉御盛り」

　また、本商品に限り、特別な大盛りとして麺量900gの「姉御盛り」を用意。総重量は約1.9kgとされています。

　また、対象店舗では台湾ビールを組み合わせたセットも販売します。

・さち姉の欲望セット（台湾ビール／缶お得セット）　プラス360円
・台湾ビール（缶）　420円
　対象店舗：渋谷店・新橋店・秋葉原店・新宿南口店・池袋東口店・
ヨドバシ横浜店・大宮店・名古屋矢場町店・大阪なんば店・博多バスターミナル店

　販売期間は3月末までを予定しており、在庫や店舗状況により終了時期が早まる場合があります。スパゲッティー類の持ち帰りは、容器代として100円が別途必要です。

我こそはと自信ある人は挑戦を

　パンチョらしいボリューム感を前面に出したコラボメニューが登場します。台湾風の要素を取り入れたスパゲッティーという意外性や、見た目のインパクトもあり話題になりそう。

　大食いに自身のある人は、麺量900gの「姉御盛り」に挑戦してみては？

※価格は税込み表記です。

