ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月21日13時調べ）

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

「みんな大好き塊魂」のリマスター版に「王様プチメモリー」を追加！

・タイトル：みんな大好き塊魂アンコール＋王様プチメモリー

・割引率：75％

・価格：1595円（2026年2月3日まで）

・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1730700/_/

みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー™＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc.

日本を舞台にした「アサクリ」シリーズ最新作！

・タイトル：アサシン クリード シャドウズ

・割引率：50％

・価格：4895円（2026年1月25日まで）

・メーカー：ユービーアイソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3159330/_/

© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

「ピノッキオ」をモチーフにしたソウルライクアクションRPG！

・タイトル：Lies of P

・割引率：50％

・価格：4180円（2026年1月24日まで）

・メーカー：NEOWIZ

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/

© NEOWIZ All rights reserved.

ローグライククエストでタートルズを解き放ち、フット団からスプリンターを救出しよう！

・タイトル：『ミュータント タートルズ: スプリンターの運命』

・割引率：75％

・価格：875円（2026年2月3日まで）

・メーカー：Super Evil Megacorp

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2996040/_/

© 2024 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Developed and published by Super Evil Megacorp.

TVアニメは中盤戦！ 人狼ゲームタイプのSFアドベンチャー

・タイトル：グノーシア

・割引率：30％

・価格：1925円（2026年2月1日まで）

・メーカー：PLAYISM

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1608290/_/

© 2021 Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.