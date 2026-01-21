毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第174回
『アサシン クリード シャドウズ』が50％オフなど、去年の話題作もお安く
75％オフで『みんな大好き塊魂アンコール＋王様プチメモリー』がお買い得！人気作＆話題作もセール中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月21日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
「みんな大好き塊魂」のリマスター版に「王様プチメモリー」を追加！
・タイトル：みんな大好き塊魂アンコール＋王様プチメモリー
・割引率：75％
・価格：1595円（2026年2月3日まで）
・メーカー：バンダイナムコエンターテインメント
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1730700/_/
みんな大好き塊魂アンコール＋ 王様プチメモリー™＆ ©Bandai Namco Entertainment Inc.
日本を舞台にした「アサクリ」シリーズ最新作！
・タイトル：アサシン クリード シャドウズ
・割引率：50％
・価格：4895円（2026年1月25日まで）
・メーカー：ユービーアイソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3159330/_/
© 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
「ピノッキオ」をモチーフにしたソウルライクアクションRPG！
・タイトル：Lies of P
・割引率：50％
・価格：4180円（2026年1月24日まで）
・メーカー：NEOWIZ
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1627720/Lies_of_P/
© NEOWIZ All rights reserved.
ローグライククエストでタートルズを解き放ち、フット団からスプリンターを救出しよう！
・タイトル：『ミュータント タートルズ: スプリンターの運命』
・割引率：75％
・価格：875円（2026年2月3日まで）
・メーカー：Super Evil Megacorp
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2996040/_/
© 2024 Viacom Overseas Holdings C.V. All Rights Reserved. Developed and published by Super Evil Megacorp.
TVアニメは中盤戦！ 人狼ゲームタイプのSFアドベンチャー
・タイトル：グノーシア
・割引率：30％
・価格：1925円（2026年2月1日まで）
・メーカー：PLAYISM
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1608290/_/
© 2021 Petit Depotto. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.
