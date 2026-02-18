ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月18日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『モンスターハンターライズ』と大型追加コンテンツがひとつになって超お得！

・タイトル：モンスターハンターライズ＋サンブレイク

・割引率：84％

・価格：958円（2026年2月27日まで）

・メーカー：カプコン

・製品URL：https://store.steampowered.com/sub/692569/

©CAPCOM CO., LTD. 2021, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

『ダークソウルIII』本編にシーズンパスを加えたセット版がお買い得！

・タイトル：ダークソウルIII - ザ ファイヤー フェイズ エディション

・割引率：50％

・価格：2970円（2026年3月3日まで）

・メーカー：フロム・ソフトウェア／バンダイナムコエンターテインメント

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/374320/DARK_SOULS_III/

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2016 FromSoftware, Inc.

特別課外活動部（S.E.E.S.）として、異形の怪物「シャドウ」にまつわる事件に挑もう！

・タイトル：ペルソナ３ リロード

・割引率：60％

・価格：3071円（2026年2月27日まで）

・メーカー：セガ（アトラス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2161700/3/

©ATLUS ©SEGA All rights reserved.

3月19日に『2』のPC版も発売決定！ 未プレイの人はこの機会にぜひ遊んでみよう

・タイトル：デス・ストランディング ディレクターズカット

・割引率：75％

・価格：1245円（2026年2月24日まで）

・メーカー：505 Games（コジマプロダクション）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1850570/DEATH_STRANDING_DIRECTORS_CUT/

© 2022 Sony Interactive Entertainment Inc. / KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA. PC version published by 505 Games. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks or registered trademarks of 505 Games SpA or its affiliates in the U.S. and/or other countries. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

パワーアップ版の『DOA6 LAST ROUND』が6月25日に発売！ 本作からデータの連携ができる

・タイトル：デッド オア アライブ 6

・割引率：85％

・価格：1287円（2026年2月24日まで）

・メーカー：コーデ―テクモゲームス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/838380/DEAD_OR_ALIVE_6/

DEAD OR ALIVE 6 ©2019 KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved. The DEAD OR ALIVE logo is a registered trademark of KOEI TECMO GAMES CO., LTD.