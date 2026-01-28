毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第175回
『ドカポン！怒りの鉄剣』が60％オフなど、Steam「ボードゲームフェス」を開催中！
50％オフで『DQビルダーズ』の1作目がお買い得！各社のウィンターセールをお見逃しなく【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月28日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
『ビルダーズ2』とのバンドル版も50％オフ！ スクエニ冬季セールを開催中
・タイトル：ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ
・割引率：50％
・価格：2400円（2026年2月5日まで）
・メーカー：スクウェア・エニックス
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2436570/_/
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
友情破壊ゲーとして知られる（？）なんでもありのRPG風ボードゲーム！
・タイトル：ドカポン！怒りの鉄剣
・割引率：60％
・価格：1848円（2026年2月9日まで）
・メーカー：スティング
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3077020/_/
©STING All Rights Reserved.
現代の日本を舞台とした探索型のミステリー＆ホラーゲームがリリースセール中！
・タイトル：0.0035％
・割引率：15％
・価格：833円（2026年2月3日まで）
・メーカー：MANIA PRODUCTIONS
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4234500/00035/
© MANIA PRODUCTIONS
「ダンガンロンパ」の外伝作！ ほかのシリーズ作もお買い得
・タイトル：絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode
・割引率：80％
・価格：760円（2026年2月7日まで）
・メーカー：スパイク・チュンソフト
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/555950/__Another_Episode/
©2016 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
2D対戦格闘とビジュアルノベルが融合した「ブレイブルー」シリーズの第4弾！
・タイトル：ブレイブルー セントラルフィクション
・割引率：75％
・価格：995円（2026年2月3日まで）
・メーカー：H2 Interactive（アークシステムワークス）
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/586140/BlazBlue_Centralfiction/
© ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. Published and distributed by H2 Interactive Co., Ltd. with permission from ARC SYSTEM WORKS.
