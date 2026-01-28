ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月28日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ビルダーズ2』とのバンドル版も50％オフ！ スクエニ冬季セールを開催中

・タイトル：ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ

・割引率：50％

・価格：2400円（2026年2月5日まで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2436570/_/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

友情破壊ゲーとして知られる（？）なんでもありのRPG風ボードゲーム！

・タイトル：ドカポン！怒りの鉄剣

・割引率：60％

・価格：1848円（2026年2月9日まで）

・メーカー：スティング

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3077020/_/

©STING All Rights Reserved.

現代の日本を舞台とした探索型のミステリー＆ホラーゲームがリリースセール中！

・タイトル：0.0035％

・割引率：15％

・価格：833円（2026年2月3日まで）

・メーカー：MANIA PRODUCTIONS

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4234500/00035/

© MANIA PRODUCTIONS

「ダンガンロンパ」の外伝作！ ほかのシリーズ作もお買い得

・タイトル：絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode

・割引率：80％

・価格：760円（2026年2月7日まで）

・メーカー：スパイク・チュンソフト

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/555950/__Another_Episode/

©2016 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

2D対戦格闘とビジュアルノベルが融合した「ブレイブルー」シリーズの第4弾！

・タイトル：ブレイブルー セントラルフィクション

・割引率：75％

・価格：995円（2026年2月3日まで）

・メーカー：H2 Interactive（アークシステムワークス）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/586140/BlazBlue_Centralfiction/

© ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. Published and distributed by H2 Interactive Co., Ltd. with permission from ARC SYSTEM WORKS.