毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第175回

『ドカポン！怒りの鉄剣』が60％オフなど、Steam「ボードゲームフェス」を開催中！

50％オフで『DQビルダーズ』の1作目がお買い得！各社のウィンターセールをお見逃しなく【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月28日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

『ビルダーズ2』とのバンドル版も50％オフ！ スクエニ冬季セールを開催中

タイトル：ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ
割引率：50％
価格：2400円（2026年2月5日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2436570/_/

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO

友情破壊ゲーとして知られる（？）なんでもありのRPG風ボードゲーム！

タイトル：ドカポン！怒りの鉄剣
割引率：60％
価格：1848円（2026年2月9日まで）
メーカー：スティング
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3077020/_/

©STING All Rights Reserved.

現代の日本を舞台とした探索型のミステリー＆ホラーゲームがリリースセール中！

タイトル：0.0035％
割引率：15％
価格：833円（2026年2月3日まで）
メーカー：MANIA PRODUCTIONS
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/4234500/00035/

© MANIA PRODUCTIONS

「ダンガンロンパ」の外伝作！ ほかのシリーズ作もお買い得

タイトル：絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode
割引率：80％
価格：760円（2026年2月7日まで）
メーカー：スパイク・チュンソフト
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/555950/__Another_Episode/

©2016 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

2D対戦格闘とビジュアルノベルが融合した「ブレイブルー」シリーズの第4弾！

タイトル：ブレイブルー セントラルフィクション
割引率：75％
価格：995円（2026年2月3日まで）
メーカー：H2 Interactive（アークシステムワークス）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/586140/BlazBlue_Centralfiction/

© ARC SYSTEM WORKS Co., Ltd. Published and distributed by H2 Interactive Co., Ltd. with permission from ARC SYSTEM WORKS.

