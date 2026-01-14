毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第173回

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月14日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

全世界売上本数が1500万本を突破した名作SFアドベンチャー

タイトル：『デトロイト ビカム ヒューマン（Detroit: Become Human）』
割引率：80％
価格：900円（2026年1月20日まで）
メーカー：Quantic Dream
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/

DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.

“非常に好評”なスーファミ風グラフィックとサウンドで彩られた2DダンジョンRPG！

タイトル：ダンジョンアンティーク2（Dungeon Antiqua 2）
割引率：15％
価格：850円（2026年1月15日2時ごろまで）
メーカー：しろもふファクトリー
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/4005090/Dungeon_Antiqua_2/

© 合同会社しろもふファクトリー　2024

ユーザー評価が好評な未解決事件の謎を解く推理ゲーム

タイトル：未解決事件は終わらせないといけないから
割引率：30％
価格：560円（2026年1月20日まで）
メーカー：Somi
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2676840/_/

© 2024 Somi. All rights reserved. Developed by Somi. All other trademarks are property of their respective owners.

UE5で再構されたオープンワールドサバイバルアクションゲーム

タイトル：『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】
割引率：50％
価格：3380円（2026年1月20日まで）
メーカー：Studio Wildcard／Snail Games USA
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/

©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.

TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

圧倒的に好評な「東方Project」のアクションローグライク同人ゲーム

タイトル：東方異域見聞 ～ Touhou Dystopian
割引率：20％
価格：960円（2026年1月20日まで）
メーカー：Kay Lnk
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3265060/__Touhou_Dystopian/

© Kay Lnk

