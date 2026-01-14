毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第173回
『ダンジョンアンティーク2』などユーザー評価が高いタイトルもお見逃しなく！
80％オフで『デトロイト ビカム ヒューマン』が900円！Steam「探偵フェス」を開催中【Steam今週のセール情報】
ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（1月14日13時調べ）
■Steamストア
https://store.steampowered.com/
■Steam「スペシャル」ページ
https://store.steampowered.com/specials/
全世界売上本数が1500万本を突破した名作SFアドベンチャー
・タイトル：『デトロイト ビカム ヒューマン（Detroit: Become Human）』
・割引率：80％
・価格：900円（2026年1月20日まで）
・メーカー：Quantic Dream
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1222140/Detroit_Become_Human/
DETROIT: BECOME HUMAN: ©2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit: Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.
“非常に好評”なスーファミ風グラフィックとサウンドで彩られた2DダンジョンRPG！
・タイトル：ダンジョンアンティーク2（Dungeon Antiqua 2）
・割引率：15％
・価格：850円（2026年1月15日2時ごろまで）
・メーカー：しろもふファクトリー
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/4005090/Dungeon_Antiqua_2/
© 合同会社しろもふファクトリー 2024
ユーザー評価が好評な未解決事件の謎を解く推理ゲーム
・タイトル：未解決事件は終わらせないといけないから
・割引率：30％
・価格：560円（2026年1月20日まで）
・メーカー：Somi
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2676840/_/
© 2024 Somi. All rights reserved. Developed by Somi. All other trademarks are property of their respective owners.
UE5で再構されたオープンワールドサバイバルアクションゲーム
・タイトル：『ARK: Survival Ascended』【早期アクセスゲーム】
・割引率：50％
・価格：3380円（2026年1月20日まで）
・メーカー：Studio Wildcard／Snail Games USA
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/2399830/ARK_Survival_Ascended/
©2024 Wildcard Properties LLC. Published by Studio Wildcard. Developed by Studio Wildcard. ARK: Survival Ascended is a trademark of Studio Wildcard. All rights reserved.
TM & ©2024 SCG Power Rangers LLC and Hasbro. Power Rangers and all related logos, characters, names, and distinctive likenesses thereof are the exclusive property of SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization.
圧倒的に好評な「東方Project」のアクションローグライク同人ゲーム
・タイトル：東方異域見聞 ～ Touhou Dystopian
・割引率：20％
・価格：960円（2026年1月20日まで）
・メーカー：Kay Lnk
・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3265060/__Touhou_Dystopian/
© Kay Lnk
この連載の記事
- 第172回
ゲーム84％オフで『ロックマンX DiVE オフライン』が478円！自分だけのロックマンを育てよう【Steam今週のセール情報】
- 第171回
ゲーム25％オフで『空の軌跡 the 1st』が初セール！この冬に遊びたいタイトルをピックアップ【Steam今週のセール情報】
- 第170回
ゲーム92％オフで『エースコンバット7: スカイズ・アンノウン』が668円！最新作『8』の発売前に遊んでみよう【Steam今週のセール情報】
- 第169回
ゲーム80％オフで『龍が如く 維新！ 極』がお買い得！龍が如く20周年セールを開催中【Steam今週のセール情報】
- 第168回
ゲーム70％オフで『JUDGE EYES：死神の遺言Remastered』が894円！キムタク出演のリーガルサスペンスADV【Steam今週のセール情報】
- 第167回
ゲーム50％オフで『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』が990円！Steam「BLACK FRIDAY」セールを開催中【Steam今週のセール情報】
- 第166回
ゲーム67％オフで『ゴースト トリック』が986円！圧倒的に好評なカプコンの謎解きミステリーADV【Steam今週のセール情報】
- 第165回
ゲーム85％オフで『魔界戦記ディスガイア PC』が462円！やり込み系S・RPGの1作目が超特価【Steam今週のセール情報】
- 第164回
ゲーム84％オフで『ドラゴンボール ファイターズ』がお買い得！超ハイエンドのアニメ表現は必見【Steam今週のセール情報】
- 第163回
ゲーム50％オフで『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』が990円！ユーザー評価も高いホラーアドベンチャー【Steam今週のセール情報】