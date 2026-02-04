ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月4日13時調べ）

https://store.steampowered.com/

https://store.steampowered.com/specials/

観光の要素を取り入れた「A列車で行こう」シリーズの最新作！ シリーズのセールも開催中

・タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画

・割引率：50％

・価格：3839円（2026年2月10日まで）

・メーカー：KOMODO（アートディンク）

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1685460/A/

Nintendo Switch 2版やXbox Series X|S版も発売され、再び脚光を浴びる！

・タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

・割引率：50％

・価格：2739円（2026年2月5日3時ごろまで）

・メーカー：スクウェア・エニックス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

「死の雨」によって滅びた王国「果ての国」を舞台にした、少女リリィと不死の騎士たちの物語

・タイトル：『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』

・割引率：60％

・価格：1091円（2026年2月18日まで）

・メーカー：Binary Haze Interactive

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1369630/ENDER_LILIES_Quietus_of_the_Knights/

非常に好評！ ファーストパーソンシューターの代名詞ともいえる「ドゥーム」最新作がお買い得

・タイトル：『ドゥーム： ザ ダーク エイジス（DOOM: The Dark Ages）』

・割引率：67％

・価格：3194円（2026年2月16日まで）

・メーカー：ベセスダ・ソフトワークス

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/3017860/DOOM_The_Dark_Ages/

「Ori」シリーズの開発スタジオが贈る、最大4人での協力プレイが可能なファンタジーアクションRPG！

・タイトル：ノー レスト フォー ザ ウィケッド【早期アクセスゲーム】

・割引率：40％

・価格：2772円（2026年2月6日まで）

・メーカー：Moon Studios

・製品URL：https://store.steampowered.com/app/1371980/_/

