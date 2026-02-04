毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第176回

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』が50％オフなど、名作をお得にゲットしよう

50％オフで『A列車で行こう はじまる観光計画』がお買い得！シリーズ誕生から40周年を迎える老舗の都市開発鉄道シミュレーション【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（2月4日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

観光の要素を取り入れた「A列車で行こう」シリーズの最新作！ シリーズのセールも開催中

タイトル：A列車で行こう はじまる観光計画
割引率：50％
価格：3839円（2026年2月10日まで）
メーカー：KOMODO（アートディンク）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1685460/A/

© 2021 ARTDINK. All Rights Reserved.

Nintendo Switch 2版やXbox Series X|S版も発売され、再び脚光を浴びる！

タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE
割引率：50％
価格：2739円（2026年2月5日3時ごろまで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1462040/FINAL_FANTASY_VII_REMAKE_INTERGRADE/

© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:©1997 YOSHITAKA AMANO

「死の雨」によって滅びた王国「果ての国」を舞台にした、少女リリィと不死の騎士たちの物語

タイトル：『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』
割引率：60％
価格：1091円（2026年2月18日まで）
メーカー：Binary Haze Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1369630/ENDER_LILIES_Quietus_of_the_Knights/

© Binary Haze Interactive Inc.

非常に好評！ ファーストパーソンシューターの代名詞ともいえる「ドゥーム」最新作がお買い得

タイトル：『ドゥーム： ザ ダーク エイジス（DOOM: The Dark Ages）』
割引率：67％
価格：3194円（2026年2月16日まで）
メーカー：ベセスダ・ソフトワークス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3017860/DOOM_The_Dark_Ages/

© 2025 ZeniMax. All rights reserved.

「Ori」シリーズの開発スタジオが贈る、最大4人での協力プレイが可能なファンタジーアクションRPG！

タイトル：ノー レスト フォー ザ ウィケッド【早期アクセスゲーム】
割引率：40％
価格：2772円（2026年2月6日まで）
メーカー：Moon Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1371980/_/

© 2026 Moon Studios GmbH. Published by Moon Studios GmbH. No Rest for the Wicked is a trademark of Moon Studios GmbH. All marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

