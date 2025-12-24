毎週水曜更新！Steamお得な最新ゲームセール情報 第171回

『SILENT HILL f』や『Clair Obscur: Expedition 33』などもお買い得！

25％オフで『空の軌跡 the 1st』が初セール！この冬に遊びたいタイトルをピックアップ【Steam今週のセール情報】

文●ミヤザキ／ASCII

　ゲーム配信プラットフォーム「Steam」のストアページでは、割引中のタイトルをピックアップしている「スペシャル」という項目がある。本連載では、そこに掲載されている注目＆割引率の高いタイトルをピックアップして紹介。お得にゲームを遊びたい際に、チェックしてみてほしい。（12月24日13時調べ）

■Steamストア

https://store.steampowered.com/

■Steam「スペシャル」ページ

https://store.steampowered.com/specials/

「軌跡」シリーズの始まりとなる『英雄伝説 空の軌跡FC』のフルリメイク作が早くもセールに！

タイトル：空の軌跡 the 1st
割引率：25％
価格：6600円（2026年1月6日まで）
メーカー：ガンホー・オンライン・エンターテインメント・アメリカ（日本ファルコム）
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/3375780/_the_1st/

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

主演俳優の加藤小夏さんの配信も話題に！ 日本を舞台にした「サイレントヒル」最新作

タイトル：SILENT HILL f
割引率：40％
価格：5148円（2026年1月6日まで）
メーカー：KONAMI
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/2947440/SILENT_HILL_f/

© Konami Digital Entertainment

数々のゲーム大賞を受賞した2025年の顔ともいえるフランスのインディーゲームスタジオによるRPG！

タイトル：『Clair Obscur: Expedition 33』
割引率：20％
価格：5984円（2026年1月6日まで）
メーカー：Kepler Interactive
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1903340/Clair_Obscur_Expedition_33/

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive. All rights reserved.

名作『FFT』に遊びやすい機能を追加して現代風にリメイク！ オリジナル版も同時収録

タイトル：ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ
割引率：20％
価格：4640円（2026年1月6日まで）
メーカー：スクウェア・エニックス
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1004640/_/

© SQUARE ENIX

ARCと呼ばれる謎の機械によって荒廃した未来の地球を舞台とするマルチプレイヤー・エクストラクションADV

タイトル：ARC Raiders
割引率：20％
価格：4800円（2026年1月6日まで）
メーカー：Embark Studios
製品URLhttps://store.steampowered.com/app/1808500/ARC_Raiders/

ARC RAIDERS © 2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation. © 2025 Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal, Unreal Engine and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the U.S. Patent and Trademark Office and elsewhere.

■関連サイト

