“組み立てて飾れる”ホンダ モンキー爆誕 公式ライセンスのMonkey125ブロック予約販売開始

フェイスは3月23日、Honda「Monkey125」を精巧に再現した527ピースのブロックの予約販売を開始。取り扱うのは同社運営のノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」で、本商品は本田技研工業公認の公式ライセンス取得商品。数量限定で展開し、予定数に達し次第、受け付けを終了する。
今回の商品は、愛らしいスタイリングで知られる「Monkey125」を立体的に再現したもの。丸みを帯びたタンク形状や印象的なヘッドライト、コンパクトながら存在感のある車体バランスなど、実車の特徴をブロックで表現している。
Honda「Monkey125」が組み立てて飾れるブロックに
フェイスによると、このブロックはエンジン周りや足回りのディテールまで丁寧に作り込んでいるのが特徴という。組み立てる過程そのものを楽しめる設計としつつ、完成後はインテリアとして映える仕上がりを目指したとしている。
完成サイズはおよそ224.5mm×127.5mm×167.5mmで、重量はおよそ341.1g。デスクや棚の上に置いても存在感を放つサイズ感で、対象年齢は6歳以上とされている。
エンジン周りや足回りまで作り込んだ仕上がり
近年はクルマやバイクをモチーフにしたホビー商品が増えているが、実車メーカーの公式ライセンスを取得したうえで、組み立てとディスプレーの両方を楽しめる商品は、コレクション需要とも相性がいい。今回のHonda「Monkey125」ブロックも、実車の人気と“飾れる模型”的な魅力を掛け合わせた商品として注目を集めそうだ。
527ピースという手ごろなボリューム感も、本商品の魅力のひとつだ。完成までの時間を楽しみつつ、できあがった後はそのまま飾れるため、ホビーとしての満足感とインテリア性を両立しやすい。実車の雰囲気を手元で味わいたいユーザーに向いたアイテムと言える。
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