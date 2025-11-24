日本車ではSUV人気に押されて少なくなったステーションワゴン。ですが、ドイツではいまだ人気があるようで、アウディも最新モデル「A5」にもステーションワゴン「A5 Avant」がラインアップされています。さっそく試乗してみると、これが実に上質で良かったのです！ 本稿ではその良さを紹介しましょう。

実はわかりやすいアウディのネーミング

アウディは「電気自動車（BEV）は偶数、内燃機関（エンジン）搭載車は奇数」という命名法に改めるのだとか。よってA5は現行「Q4 e-tron」（EV）と同等車格となるエンジン車ということになります。

本体価格は706万円。なのですが、取材車はオプションがテンコ盛りの951万円。250万円分のオプションの中身を全部書くと大変なのですが、ザックリ言うと「Sラインパッケージプロ」（44万円）と「テクノロジーパッケージプロ」（45万円）がメインになりそう。

標準の3インチアップとなる20インチタイヤ（25万円）と、Sラインパッケージプロに含まれる電子制御連続可変ダンパー「ダンピングコントロールSスポーツサスペンション」は乗り心地に大きく関係するので、本レポートはその点をご留意していただきたいと思います。

エンジンは2L ガソリンターボ。2輪駆動（FF）が最高出力150馬力（110kW）で、4WD（クワトロ）が204馬力（150kW）と、駆動方式により異なります。試乗車は4WDで、正しい商品名は「A5 Avant TFSI クワトロ 150kW」。そう、商品名から出力がわかるのです。

ちなみに外観からエンジン出力はわかりませんが、Bピラー付近にモデル名が書かれており、そこに「TFSI quattro」とあれば四駆モデルであるとわかります。quattro（クワトロ）はイタリア語で「4」という意味です。

燃料はもちろんハイオク。気になる燃費ですが、高速道路と街乗りでリッター10km程度、街乗りオンリーでリッター8km程度でした。

ボディーサイズは全長4835×全幅1860×全高1470mmと、先代より全長で65mm、全幅は15mmほど大きくなったけれど、まだまだDセグメントの大きさです。ステーションワゴンの不人気の理由に、デザインが古臭い（または商用車っぽい）というのを耳にしますが、A5 Avantはその例にあてはまらないような。実に流麗でカッコいいエクステリアです。

マフラーは左右2本出しでスポーティー。静かですが、わずかに太い音が響きます。