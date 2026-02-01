あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第610回
【最長航続距離846km】アウディ「A6 e-tron」はEVの航続不安を過去にする究極のグランドツアラー
2026年02月01日 12時00分更新
アウディから新しい電気自動車（BEV）「A6 e-tron」が登場しました。新世代のBEV用プラットフォーム「PPE」を用いた本機は、一充電あたりの最長走行距離は769km。オプションの「レンジプラスパッケージ」を選択すると846km！ どこまでも行きたくなるBEV、アウディ A6 e-tronを紹介します。
アウディ流のEVグランドツアラー
A6スポーツバックe-tronは、同社の新世代ミドルモデルのひとつ。A5と同等クラスの電気自動車というポジションになります。アウディは2023年にBEVは偶数、ガソリンエンジン（ICE）は奇数という新しい命名法を提唱したのですが、これが不評で撤回。2025年に欧州デビューした新型A6にはエンジンが積まれています。ですので本機はA6 e-tronという名前なのです。
ボディーサイズは全長4930×全幅1925×全高1470mmでホイールベースは2950mm。その数字通り、やや大柄の印象を受けます。ホイールベースが長いので、最小回転半径は5.7mですが、6mを切っているので思ったよりは曲がるという印象もあります。ボディータイプは写真のクーペタイプ（スポーツバック）のほか、アヴァント（ステーションワゴン）の2種類を用意。アウディのBEVでステーションワゴンタイプは本機が初めてとなります。
モーターを確認しようとフロントボンネットを開けると、そこにあるのは収納スペース。普通充電の電源ケーブルを収納するのに便利です。
充電ポートは左右に配置されています（右が普通充電、左が急速充電）。日本仕様は出力135kWまでの急速充電に対応します。搭載するバッテリーの総電力量は全グレード共通で100kWh。ユーザーが使用可能な実容量（ネット値）は94.9kWhとなっています。
大容量の荷室で実用性十分！
荷室はコンパクトSUV顔負けの5人乗車時で502リッター（VDA計測値）。4：2：4分割のリアシートを倒すことで1330リッターまで拡張が可能です。荷室のフタを開けるとサブウーファーが顔をのぞかせます。これだけの容量があれば、家族で長期間旅行に行っても困ることはないでしょう。
後席は前後方向の広さはありますが、クーペスタイルであること、そして床面にバッテリーを置くことからか、上下方向はそれほど高さの余裕はない雰囲気。大柄の人が乗ると、ちょっと窮屈な印象をうけるかも。この辺はアヴァント（ステーションワゴン）なら、そのような印象は少なくなることでしょう。
